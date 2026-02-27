×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
Human-Centered AI：効率化の“その先”へ（AD）

AIによる「同質化」をどう防ぐ？ 博報堂があえて“脱コピペ仕様”にした、AI開発・活用の「3つのA」

　生成AIの活用が進む一方で、マーケティングの現場では「アウトプットが同質化する」「競合と似た企画になってしまう」という新たな課題が浮上している。AIに頼れば頼るほど、個性が失われていく──このジレンマをどう乗り越えればよいのか。「Human-Centered AI」を掲げる博報堂ＤＹグループが出した答えは、自動化（Automation）、能力拡張（Augmentation）に続く「第3のA」だった。あえて“不便な”UI設計や、思考を止めないための独自の哲学について、博報堂ＤＹホールディングス／博報堂 執行役員・博報堂テクノロジーズ代表取締役社長の中村信氏、博報堂テクノロジーズ Technical Leadの岸本悠祐氏に聞いた。

効率化の先にある「人間中心」のAI哲学

MarkeZine編集部（以下、MZ）：博報堂ＤＹグループでは、AI活用において「Human-Centered AI（人間中心のAI）」という哲学を掲げていらっしゃいます。まずはこの言葉に込められた思いと、グループ全体の方針についてお聞かせいただけますでしょうか。

中村：「Human-Centered AI」という言葉自体は、スタンフォード大学やオックスフォード大学などグローバルのアカデミアでも注目されている用語です。この言葉にあるのは、「人間を支援する」「人間の能力を拡張する」ことに対し、AIをどう使っていくかという大きな視点だと思います。

　もちろん、AIによる効率化は前提として重要です。しかし仕事の中心はあくまで人間であり、私たちが真に重視しているのは、効率化の先にある「AIでいかに人間の能力を拡張するか」という点です。博報堂ＤＹグループの核であるクリエイティビティを、AIでさらに増幅させる。そうして生活者がドキドキしたり、思わず商品が欲しくなったりするような「心が動く体験」をどう創り出すか。その視点を何より大切にしています。

株式会社博報堂ＤＹホールディングス／株式会社博報堂 執行役員・株式会社博報堂テクノロジーズ 代表取締役社長　中村 信氏
株式会社博報堂ＤＹホールディングス／株式会社博報堂 執行役員・株式会社博報堂テクノロジーズ 代表取締役社長
中村 信氏

MZ：グローバルな潮流を汲みつつ、御社らしい「人の能力拡張」に軸足を置いているということですね。

中村：その通りです。私たちは「生活者」という言葉を生み出した会社として、その視点を拠り所にする「生活者発想」があります。同時に、個性の違いこそが価値を生むという「粒ぞろいより粒ちがい」の文化も根付いています。AIをどう機能させれば、この「個の力」や「生活者視点」を最大化できるか。そう問い直した時、「人間中心」という考え方は、私たちのDNAそのものだと言えるほどしっくりくるものでした。

「その機能はいらない」と言われて気付いた、「自動化」の限界

MZ：その思想を具現化するために、具体的にはどのような方針で実装を進めているのでしょうか？

中村：私たちは現在、「2つのA」というキーワードを掲げています。1つ目は「Automation（オートメーション：自動化）」です。業務が複雑化・高速化する現代において、人の力だけですべてをこなすのは限界があります。そこで、特定のタスクをこなすAIと、それらを束ねる「オーケストレーションAI」を組み合わせ、AI同士が連携して自律的に組織の生産性を高める仕組みを構築しています。

　この効率化は、大きく3つの視点で捉えています。単純作業を代替する「自動化」、短期間で膨大な成果物を作る「量産化」、そして1人がより広い領域をカバーできるようにする「多技能化」です。たとえば、マーケターがメディアプラニングの下地まで作れるようになれば、組織の機動力は劇的に向上します。これが、私たちが推進する「人間の可能性を広げる効率化」です。

　しかし、これらを推し進める中で、ある課題に直面しました。それは「人間が思考停止に陥る」という懸念です。以前、あるお客様にAIソリューションを提案した際、「便利ですが、その機能はいりません。社員が自分で考えなくなってしまうから」と言われたことがありました。その言葉に、思考を止めてしまうことの危うさを痛感したのです。

　そこで不可欠になるのが、もう1つのAである「Augmentation（オーグメンテーション：能力拡張）」です。AIを単なる作業員ではなく「思考のパートナー」として迎え、社員の創造性や専門性を増幅させる。目指すのは「AIへの依存」ではなく「AIとの共存」であり、AIを使うことで人間自身も賢くなっていく未来です。

次のページ
スター社員の思考をAI化。「細田AI」らが担うAugmentation（能力拡張）の実装

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
Human-Centered AI：効率化の“その先”へ連載記事一覧
この記事の著者

岩崎 史絵（イワサキ シエ）

リックテレコム、アットマーク・アイティ（現ITmedia）の編集記者を経てフリーに。最近はマーケティング分野の取材・執筆のほか、一般企業のオウンドメディア企画・編集やPR／広報支援なども行っている。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：株式会社博報堂ＤＹホールディングス

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/02/27 10:00 https://markezine.jp/article/detail/50348

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    Meta広告「獲得」新常識と2026年の勝ち筋　縦型動画比率80％超のトップランナー3社が語る NEW
  2. 2
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  3. 3
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UGC最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  4. 4
    AI時代のコンテンツマーケティングはこう変わる。2026年以降の、3つの変化予測
  5. 5
    AI検索で自社はどう説明されているか？SEOの延長では語れない「AEO対策」の考え方 NEW
  6. 6
    シールブームの立役者「平成女児界隈」が勢いを増している要因とは？界隈文化の変遷と心理を考察
  7. 7
    誰でも「SNSマーケター」を名乗れる時代、NAVICUSメディアマスターが語る「企業SNS」の在り方 NEW
  8. 8
    豊臣兄弟！やリブート…新ドラマ活況／人気根強い年末年始特番【テレビ視聴率ランキング 2026年1月】 NEW
  9. 9
    「アルゴリズム時代のブランド創造」を明石ガクト・久保田進彦両氏が語る。理解すべき「バズの型」とは？
  10. 10
    リアルにしかない波及効果とは？SMBCグループのスマホ完結サービス「Olive」のラウンジ展開に注目
  1. 1
    花王「THE ANSWER」が初動から売上好調だった理由、待望感を醸成するUGCのティザー戦略とは？
  2. 2
    「ペルソナ」も「SEO」も効かない？ ポスト検索時代を勝ち抜く3つのマーケティング新常識
  3. 3
    バイブコーディングで開発は「Excel感覚」へ。誰でも数時間でアプリ開発ができる時代
  4. 4
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UGC最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  5. 5
    さらば、デジタル看板。歴史的変遷が示す、AI時代のWebサイトの勝ち筋【高広伯彦氏×マツリカ中谷氏】
  6. 6
    サントリーが挑む“攻め”のブランドセーフティ　質と量を両立する「AaaS with DV」の威力
  7. 7
    「意図しない炎上」はなぜ起きる？「つもりDEI」をなくし、自信を持って表現する“攻め”のDEI戦略
  8. 8
    広告接触者の購入率が2.3倍に！花王×Nateeが語る“行動を促す”radiko音声広告
  9. 9
    なぜ花王「melt」は発売から2年経ってもSNSで話題になるのか？ヒットを支えるUGC戦略を公開！
  10. 10
    小売×メーカー×広告会社で築く協調領域、トライアルの目指す「ファン共創基盤」としてのリテールメディア