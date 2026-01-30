リテールメディアの最新トレンドをレポート！販促で終わらないブランド価値向上と売上最大化の実践【無料】

3月3・4日開催！「MarkeZine Day」セッション情報

「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、60以上のセッションを企画したマーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）・4日（水）に開催！ 場所は、ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（KITTE 4階）です。

本記事では、編集部一押しのセッションをご紹介します。

カタリナ流リテールメディア実践：NRF2026で見えた「店舗への回帰」

3月3日（火）10:55～11:35に行われるセッション『カタリナ流リテールメディア実践：NRF2026で見えたリテールメディアのあり方「オンラインから店舗への回帰」』では、カタリナマーケティングジャパンの三橋 知佳氏が登壇。

世界最大のリテールカンファレンス「NRF 2026」の現地レポートとともに、リテールメディアの主戦場がオンラインから「店舗」へと回帰している最新トレンドを解説します。

購買データに基づき、ブランド戦略全体を設計してデジタル広告からインストア接点までを一気通貫で動かす手法とは。単なる販促で終わらせない、ブランド価値向上と売上最大化の実践を、NRFと国内事例から紐解きます。

■このセッションで学べるポイント NRF 2026で語られた「Retail Media Network」の最新トレンドと世界の潮流

リテールメディアが「販促」から「ブランド価値向上と売上最大化」の中核へ進化した背景

店舗行動・購買データに基づき、デジタルから店頭まで消費者を動かす実践的アプローチ

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

MarkeZine Day 2026 Spring 開催概要

【日時】2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始）、3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始）

懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

【場所】ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 KITTE 4階）

【参加費】無料（事前登録制）

【主催】株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

