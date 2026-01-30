×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
ECzineピックアップ（AD）

【CVR向上】ダスキンが挑む、200万会員のLTVを最大化する「デジタル×リアル」の融合戦略

　いち早く、加盟店による清掃・衛生用品のレンタルを開始し、日本における現在のフランチャイズシステムのパイオニアとして知られるダスキン。同社は現在、全国の加盟店による訪問販売での「リアルな接点」にECというデジタル接点を融合させ、顧客体験の変革を進めている。11年前に始動したECは、今や会員数200万人を突破。高齢化する顧客基盤への対策として、若年層との接点創出にECが大きな役割を果たしている。本記事では、複雑なビジネスモデルを支えるプラットフォームにEC-CUBEを採用した背景や、CVR向上を実現した具体的な施策、およびデジタルが加盟店を支える「デジタルアシスト」の思想について、同社の冨田昭博氏に詳しく伺った。

衛生環境のプロフェッショナル・ダスキンが描く、デジタルとリアルの「顧客接点創出」の融合

━━ダスキンといえばモップのレンタルなどの訪問販売で非常に強い顧客基盤をお持ちですが、まずはEC事業の歩みから教えてください。

冨田：ダスキンは2023年11月に創業60周年を迎えました。社名の由来はほこりの英語である「ダスト」の「ダス」と「雑巾（ぞうきん）」の「きん」を組み合わせた造語です。水で濡らした雑巾で拭き掃除していた時代に、お掃除を少しでも楽にしたいという創業者の思いから化学雑巾のレンタル事業としてスタートしました。

　ECサイトを立ち上げたのは今から11年前です。それまでの、弊社のWebサイトは商品やサービスをカタログ的に見ていただく場所でしたが、自社でスクラッチ開発したカート機能を導入し、本格的なECの活用へと舵を切りました。

株式会社ダスキン　訪販グループ 営業本部 デジタル接点推進部　冨田 昭博氏
株式会社ダスキン　訪販グループ 営業本部 デジタル接点推進部 部長　冨田 昭博氏

━━訪問販売という強力なリアルチャネルがある中で、なぜECに注力されたのでしょうか。

冨田：背景にはお客様のライフスタイルの変化があります。以前は直接お会いしての交換が当たり前でしたが、共働き世帯の増加により、現在は「ポスト投函・ポスト返却」といった非対面でのレンタルが都市部を中心に増えています。そうなると、デジタル上での接点が重要になるのです。

　現在、ダスキンモップなどのご家庭向けレンタルの契約お客様は約400万軒になりますが、Web会員サイト「DDuet（ディーデュエット）」の会員数は2025年12月に200万人を突破しました。データで見ると、リアルとデジタルの両方で接点があるお客様は、LTV（顧客生涯価値）が高く、解約率も低いという明確な結果が出ています。

　デジタルを加盟店の活動を支える「デジタルアシスト」と位置づけ、両方の接点を持ってもらえる体験設計を大切にしています。

━━若年層へのアプローチという側面もありそうですね。

冨田：おっしゃる通りです。今の大学生や新卒世代の中には、残念ながらダスキンを知らない層も増えています。結婚や出産といったライフステージの変化に合わせてダスキンを選んでいただくためには、今の時代、デジタルでの接点を持つことが不可欠です。実際に0120「100番100番」でお馴染みのダスキンコンタクトセンターへの電話注文とWeb注文の数は7年ほど前に逆転し、現在ではWebからの注文が電話の6倍以上にまで増えています。

レンタル事業を核に、AI時代のSEOと「見積もり導線」を最適化する

━━EC運営におけるKPIや、現在注力されている施策についてお聞かせください。

冨田：最重要のKPIは「受注数」です。レンタル商品、エアコンクリーニングなどの役務サービス、スポンジや洗剤など販売商品の3カテゴリそれぞれで追っていますが、特に根幹となるのはレンタル商品です。お客様とレンタル交換による定期的な接点を持つことで、お客様が日々の生活で求められていることをくみ取ることができ、ダスキンのさまざまな事業で総合的に解決提案をすることができます。

━━具体的な集客や改善の施策はいかがでしょうか。

冨田：集客の柱として広告とSEOを運用しており、特に検索ユーザーとの接点を大切にするためSEOには注力してまいりましたが、昨今、AIの普及に伴う自然流入の減少が課題となっていますが、従来のコラム更新に加え、AI検索時代に適応した最新の施策をいち早く取り入れ、多角的なアプローチに注力してまいります。

　サイト内の改善では「カゴ落ち対策」や、サイト内の導線の見直しに加え、エアコンクリーニングなどの役務サービスは基準の料金があっても、お掃除機能付きかどうかなど、お客様先の状況を確認しながらの見積もりとなるため通常のECでの買い物とは異なります。そこをいかにご理解いただきながら最終的に注文していただけるか、という点が重要です。

━━確かに、金額が確定しないまま申し込むのは少し勇気がいりますね。

冨田：「とりあえず見積もりしてほしい」というニーズと、「細かくシミュレーションしたい」というニーズの二つに応えられるようにしています。エアコンのメーカー型番やオプション、浴室のサイズなどを入力いただくことで、より正確な見積もりを提示できるWebシミュレーション機能を備えたページを構築し、納得感を高める工夫をしています。

次のページ
EC-CUBEへのリプレイスを決断した、ダスキン特有の課題とは？

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
ECzineピックアップ連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

ECzine編集部（イーシージンヘンシュウブ）

ECzine編集部ならではの視点で、マーケターの皆さんに情報をお伝えいたします。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：株式会社イーシーキューブ

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/01/30 10:00 https://markezine.jp/article/detail/50344

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    Jリーグのファンはどこで「熱狂」に変わるのか？ 1万人調査×定性分析で解明する「没入の法則」
  2. 2
    なぜ花王「melt」は発売から2年経ってもSNSで話題になるのか？ヒットを支えるUGC戦略を公開！
  3. 3
    CMが流れるたびにXで話題化！花王×DAZNが解き明かす、スポーツファンの心を掴む「3つの要素」
  4. 4
    小売×メーカー×広告会社で築く協調領域、トライアルの目指す「ファン共創基盤」としてのリテールメディア
  5. 5
    「スパイスといえばGABAN」を目指して、純粋想起率をKPIにしたハウス食品のInstagram戦略 NEW
  6. 6
    君は世界をどう「再構築」しているか？ 音部大輔氏が2026年のマーケターへ贈る言葉
  7. 7
    「美容迷子」「健康迷子」を救うため花王、キリンらが価値共創　パーソナライズを進化させる“RNA”活用
  8. 8
    「意図しない炎上」はなぜ起きる？「つもりDEI」をなくし、自信を持って表現する“攻め”のDEI戦略 NEW
  9. 9
    ユニリーバ「ダヴ」、プレミアム化で若年層に人気　購入意向10倍リフトを実現したMeta広告活用法
  10. 10
    2026年、注目ブランドはどう動く？【味の素／Anker／Uber編】
  1. 1
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測
  2. 2
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  3. 3
    なぜ花王「melt」は発売から2年経ってもSNSで話題になるのか？ヒットを支えるUGC戦略を公開！
  4. 4
    データ活用のその先へ――電通クロスブレイン新社長小野洸一氏が語る、事業創造を見据えた伴走支援の進化
  5. 5
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  6. 6
    LINEミニアプリ利用者数1位！「ジョージア」に学ぶ顧客とつながるパーソナライズドコミュニケーション
  7. 7
    小売×メーカー×広告会社で築く協調領域、トライアルの目指す「ファン共創基盤」としてのリテールメディア
  8. 8
    「大手メーカーで私の望む家はつくれない」その思い込みを覆す、積水ハウスの“リアルな”発信戦略
  9. 9
    Meta提唱「クリエイティブは新たなターゲティング手法」制作費ゼロ・成果報酬で実現する多様化の仕組み
  10. 10
    潜在層アプローチが困難な転職市場で、「doda」がリタゲより効率的に新規会員を獲得している方法とは？