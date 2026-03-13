×
連載記事

業界キーパーソンと探る 注目キーワード大研究（AD）

LINE×Salesforceで反応率UP！海外留学EFがクレッシェンドラボと実現した1to1マーケ

　LINEは今や「発射台」としてだけでなく、「顧客データの収集装置」としても機能するようになっている。留学支援事業で資料送付後の継続的なコミュニケーションに悩んでいたイー・エフ・エデュケーション・ファースト・ジャパン（以下、EF）は、幅広い世代が毎日使うツールであるLINEに注目。クレッシェンド・ラボのMAツール「MAAC」を導入し、LINE×Salesforceを連携することで、高度なセグメント配信を実現した。これにより、従来手法を大幅に上回る成果が出ているという。本稿では、EFでマーケティングをリードする山本亮一氏と、EFのLINE活用を支援しているクレッシェンドラボの猪股唯耶氏に話をうかがった。

※顧客情報の収集および活用については、LINE公式アカウントを友だち追加しているユーザーより個人情報の利用に対して同意を得た上で利用をしています

顧客の大多数は20代前半、電話・メールでのコミュニケーションには限界が

MarkeZine：本日は、EFのLINE公式アカウントの活用についてうかがいます。はじめに、EFの事業概要について教えてください。

山本：私たちは、留学支援を行う日本の法人とは珍しい業態として、世界50都市以上で直営の語学学校を運営しています。統一された高い教育品質のもと安心・安全な留学環境を提供しており、留学カウンセリングから出発準備、現地での滞在サポート、帰国後のキャリア形成支援まで、ワンストップサービスで留学生をサポートしている点が特徴です。日本から海外への留学、海外から日本での留学、いずれもサポートしています。

イー・エフ・エデュケーション・ファースト・ジャパン株式会社　EF Education First Japan マーケティング部 CRM＆Customer Engagementマネージャー　山本 亮一氏
イー・エフ・エデュケーション・ファースト・ジャパン株式会社　EF Education First Japan マーケティング部
CRM＆Customer Engagementマネージャー　山本 亮一氏

MarkeZine：今回、LINE公式アカウントを開設したのは、EF内のどのような事業でしょうか？

山本：日本から海外へ留学する方に向けたコミュニケーションチャネルとして、LINE公式アカウントを開設しました。前提情報として、留学に至るまでのカスタマージャーニーを簡単にご紹介すると、お客様との第一の接点はインターネット、ソーシャルメディアであることが多いです。主にソーシャルメディアを通じて留学に関する情報を発信しており、潜在的な留学希望者との接点を創出しています。

　そこから資料請求、カウンセリング予約、説明会をはじめとするイベント参加、見積もり依頼へと進んでいく中で、お客様のニーズに合った最適なプログラムをご提案しています。

MarkeZine：なるほど、1to1のコミュニケーションが肝となりそうですね。では、LINE公式アカウントの導入に至った理由を教えてください。

山本：LINEに着目したのは、若年層をはじめ幅広い年代の方々で「毎日必ず見るツール」として定着しているからです。

　従来、お問い合わせをいただいた方への対応は電話とメールが中心でした。資料請求後に電話で詳細なヒアリングを行い、最適なプランやタイミングを提案するという流れです。しかし、近年の電話離れに加え、お客様の大半を占める20代前半の方々はメールを見る習慣もあまりありません資料をお送りしてもなかなか連絡が取れないという状況に課題を感じていました。

LINE導入の必須要件は「Salesforceとの連携」

MarkeZine：たしかに、若年層は特に電話もメールも使用する習慣がない方が多いですよね。

山本：ええ、そこでLINE公式アカウントを開設し、ソーシャルメディアで興味を持ってくださったお客様を、1対1でお話しできる状態まで効果的にナーチャリングしていくことを目指しました。

　当社では、グローバル共通でSalesforceを基盤システムとして利用しています。そのため、LINE公式アカウントの活用にあたっては「LINEとSalesforceの連携」が必須要件としてありました。そうした理由から、（LINEヤフー社が認定する「LINEヤフーPartner Program」において、2025年度の「Technology Partner」のコミュニケーション部門に認定され）LINEとSalesforceのデータ連携に強みを持つクレッシェンドラボ社をパートナーとして選定し、同社の「MAAC（マーク）」を導入することにしました。

MarkeZine：「MAAC」とは、どのようなソリューションなのでしょうか？

猪股：MAACは、LINE公式アカウントに強いマルチチャネルマーケティングオートメーションです。特徴は、短期の売上と長期のLTVを同時に実現できることと、SMSとメールにも対応できること。データとAIで、買う確率が高い顧客を自動で特定しアプローチできるほか、ノイズ扱いされないためのパーソナライズコミュニケーションによって長期的な顧客育成も図ることができます。

株式会社クレッシェンド・ラボ　日本法人代表　猪股唯耶氏
株式会社クレッシェンド・ラボ　カントリーマネージャー　猪股 唯耶氏

クレッシェンドラボのMAAC（マーク）は、SMSとメールにも対応できるLINEに強いマルチチャネルマーケティングオートメーションです。データとAIで、買う確率が高い顧客を特定し自動アプローチ。ノイズ扱いされないためのパーソナライズコミュニケーションによって長期的な顧客育成も実現。短期の売上と長期のLTVを同時に実現します。

LINE×Salesforceにより「細やかなセグメント配信～顧客データの収集」まで実現

この記事の著者

和泉 ゆかり（イズミ ユカリ）

　IT企業にてWebマーケティング・人事業務に従事した後、独立。現在はビジネスパーソン向けの媒体で、ライティング・編集を手がける。得意領域は、テクノロジーや広告、働き方など。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：株式会社クレッシェンド・ラボ

MarkeZine（マーケジン）
2026/03/13 11:00

