顧客の“AI経由の購買 ” をどう可視化する？「AI型購買」と「AIによる言及内容の質」の測り方

AI検索最適化（AEO）のプロフェッショナルでありSpeeeのマーケティング責任者を務める藤井慧里氏が、AIマーケティングへの投資戦略のポイントを整理していく本連載。第2回では、AIの普及により購買行動が人間主導の検索・比較から「AIを介した意思決定」へと変化しつつある中、顧客接点の「AI化」がどこまで進んでいるかを測るための考え方と、AI検索経由の流入・CVをどう可視化するかを解説。さらに、AIによる誤情報や不適切な言及といったリスクを最小化するための、AEOにおける言及内容の監視・評価手法について具体的に紹介する。

第1回のおさらい：AIによって起こったマーケティングの変化

連載の第1回では、AI×マーケティング領域で起こっている変化を4カテゴリーに分けて整理をしました。今回は、この中でも特に「（1）顧客接点の変質」について見ていきつつ、「（3）リスクの増加」のWeb上コンテンツの監視方法についても触れます。

まずは、この領域に関して第1回でお話しした内容をまとめておきましょう。

AIの登場により、人々の購買行動モデルが従来型→AI型に移り変わっている

従来型：認知〜情報収集・比較検討〜購買まで人が自らマルチチャネルを行き来する

AI型：認知刺激を受けた人が、情報収集・比較検討をAIチャネルで行う

AIエージェンティック型：AI型に加え、認知や購買といった領域までAIが自発的に行う

定量的に見ると、先端的な業界（B2Bや金融など）で従来型：AI型＝9：1程度の割合ではないかと考えられる

これを踏まえ、今回は具体的に「自社ユーザーのAI型モデルへの移行度合い」をどう測っていくのかお話をしていきます。

「AI型購買」の計測方法

まず、AIに限ることではありませんが、「直接CV」と「間接CV」を切り分けて考える必要があります。

仮に、ChatGPTやGeminiといった対話型AIプロダクトに「AI検索のコンサルを教えて」という投げかけをして、「Speeeがおすすめ」という回答が返って来たとしましょう。ここでAI上に表示されたSpeee公式サイトのリンクをクリックし、そのまま問い合わせを終えた場合は、「直接CV」としてGoogle Analyticsなどのツールで計測が可能です。

一方で、AIに「Speeeがおすすめ」と言われた後に、一度検索を止めて知人や有識者にも話を聞いてみる、セミナーを見てみるなどして、改めて「Speee AI」などの指名検索をして問い合わせに至るといった行動をした場合。これは「間接CV」となり、一般的な環境でのデータ取得は難しいものとなります。

間接CV計測の方法は、手軽なものでは大きく次の2つに分かれると考えられます。

（1）CV相手への直接的なヒアリング

CVがあった場合に、「どうやってこちらの購買／お問い合わせに至ったのか教えて下さい」と直接尋ねる方法です。営業やカスタマーセンターでのオペレーションに組み込む方法や、Web上でCV後にアンケートを表示する方法が考えられます。

既にこうしたデータ取得オペレーションを確立している場合でも、選択肢にAIが含まれていないケースやデータの棚卸しができていないケースもあるので、改めて「AI経由間接CV」を判定できる状況になっているか確認が必要でしょう。

（2）ユーザーインタビューなどの結果を使って推計する

こちらはすべてのCVに対し浅く広くヒアリングするのではなく、特定の人物の行動を深掘りする方法です。

そのため、AI型購買への全体的な移行度合いを測るには（1）と比較するとやや精度が下がるといえます。しかし、AI型購買をしている何名かに共通する特徴的な行動パターンがあった場合は、「同様の行動パターンを持つCVはおそらく間接的にAIを経由しているだろう」と判断するといった推計を用いることは、一定有意義かと思います。

これらの手法を使い、以下のようなデータを整形することで、自分たちの事業においてAI購買がどの程度進捗しているのかを可視化することが可能です。

これは意外とどの企業でも取り扱っていないケースが多いデータですが、AEO投資というテーマでは最も重要なデータといえるので、必ず取得いただくことをおすすめします。