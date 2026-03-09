×
MarkeZineニュース （AD）

異業種5社のコラボキャンペーンをPonta運営会社が企画　ロケットナウ、au、オートバックスなど参画

　ロイヤリティ マーケティング（以下、LM）は、共通ポイントサービス「Ponta」を活用した「オレンジ夢ガチャキャンペーン」を開始した。キャンペーンは、オレンジ色にゆかりのある異業種5社と協力して3月2日から開始しており、31日まで開催される。

画像を説明するテキストなくても可

　本企画は「オレンジが、心をつなぐ。」をテーマとし、新生活シーズンに前向きなイメージを届けると同時に、参加企業への相互送客を目的としている。LMは、Pontaで築いた1億人を超える顧客接点を活用し、Ponta公式アカウント（フォロワー83万人）など自社メディアを通じて告知する。参加企業は、ロケットナウ（CP One Japan）、Pontaビットコin牧場（BACKSEAT暗号資産交換業）、FWD生命保険、au（KDDI）、オートバックス（オートバックスセブン）の計5社となる。

　LMは実施に際して「新しい季節が始まる3月、生活者の皆様に前向きになっていただきたいという思いから『オレンジが、心をつなぐ。』を掲げ、企業とユーザーが想いをつなぐ“前向き連鎖型”キャンペーンを企画しました。Pontaのブランドカラーであり、明るさ・ポジティブさを象徴する『オレンジ』とゆかりのある企業に参画を依頼しました」とコメント。

　加えて「Pontaで培った会員基盤と企画力を活かし、異業種の企業を結ぶ回遊導線を設計します。企業は単独では届きにくい層へ接触でき、ユーザーは新たなサービスとの出会いが生まれます。今後も継続的に展開し、新たなテーマや体験を通じて、参加企業の幅をさらに広げて“Happy”をより一層広く届け続けます」と述べている。

画像を説明するテキストなくても可

　キャンペーンでは2つのメイン企画を展開する。1つ目は、特設ページで1日1回引ける各企業の「夢ガチャ」。Pontaポイントやクーポン、「夢の豪華賞品」の抽選参加に必要なパスが当たる。5社すべてのパスを集めると、抽選で最大10万Pontaポイントやギフトカード2万円分などが提供される。

　2つ目はフォロー＆リポストキャンペーン。3月11日から21日の期間、Ponta公式Xアカウントをフォローし、夢ガチャ紹介の投稿をリポストしたユーザーの中から抽選で最大5,000Pontaポイントが当たる。リポスト数が8万を超えると全企業のパスとして使える「シークレットパス」が追加される。

　LMはPontaで企業同士をつなぐことで、異業種の企業が一体となって参加できる合同企画を実施しており、本キャンペーンもその一環。Ponta経済圏の垣根を越え、より多くの企業が参画する機会の提供を今後目指す。 

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：株式会社ロイヤリティ マーケティング

MarkeZine（マーケジン）
2026/03/09

