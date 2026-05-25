×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Online

MarkeZine Day 2026 Online

MarkeZine Day 2026 Online

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
注目マーケティングトピックス2026（AD）

内製化とは“マーケティングOS”の構築である。ヤマハ発動機が実現する、事業横断の持続的な広告運用体制

　広告を取り巻く環境や顧客接点が複雑化し、AIを筆頭とする急速な変化の中、組織力や事業横断的なマーケティング戦略の必要性が増している。しかし、自律的な推進体制を目指して「内製化」に着手するも、壁にぶつかる企業は少なくない。ヤマハ発動機およびヤマハモーターソリューションは、広告運用の属人化やデータのサイロ化という課題に対し、事業部が持続的に自走できる体制作りを目指して電通デジタルとともに取り組みを開始。ゼロから作り上げたマーケティング内製化プロジェクトの全貌について聞いた。

多岐にわたる事業部を横断して広告運用を支援

MarkeZine編集部（以下、MZ）：はじめに、皆さんの今回のプロジェクトにおける役割を教えてください。

王（ヤマハ発動機）：ヤマハ発動機の経営戦略本部 デジタル戦略部に所属し（※ガイドライン作成当時）、社内の各事業部がデジタル広告運用を自走できるようサポートしています。

　ヤマハ発動機にはバイクやロボティクス、電動アシスト自転車、船舶エンジンなど、BtoCからBtoBまで多様なプロダクトがあり、事業部ごとにニーズや状況も多岐にわたります。今回のプロジェクトでは、各事業部と直接やりとりしながら現場の目線を取り組みに落とし込む役割を担いました。

ヤマハ発動機株式会社　IT本部 データドリブン推進部　王 逍雨氏
ヤマハ発動機株式会社　IT本部 データドリブン推進部　王 逍雨氏

桜井（ヤマハモーターソリューション）：ヤマハ発動機のIT領域の子会社であるヤマハモーターソリューションに所属し、Webサイトを中心にデジタルマーケティング全般の事業部横断支援を行っています。広告運用やアクセスログ分析、タグの管理など幅広く担当しており、今回のプロジェクトでは各事業部の実態に合ったフィードバックを提供する役割でした。

天野（ヤマハモーターソリューション）：桜井と同じグループに所属し、広告運用支援やWebサイト改善に取り組んでいます。たとえば、昨年は電動アシスト自転車やバッテリーリコールの広告を担当しました。今回のプロジェクトでは、実際の運用現場の視点からフィードバックを行いました。

櫻井（電通デジタル）：電通デジタルで、マーケティングとAIを組み合わせクライアント支援をリードする部署に所属しています。内製化支援やAIを活用した新しいソリューション開発、大規模なPoCなどイノベーション領域に携わっています。今回のプロジェクトでは、要件定義をはじめ全体推進の役割を担いました。

岩崎（電通デジタル）：電通デジタル社内の生産性改善をミッションに、業務フローの設計やAI・BPOを活用した効率化を進めてきました。社内で培ってきた知見をクライアント支援に活かす形で本プロジェクトに参加し、具体的なドキュメント整備や業務フロー設計を担当しました。

事業部ごとのバラバラな運用で、知見が貯まらない

MZ：今回の取り組みに至った背景をお聞かせください。

桜井（ヤマハモーターソリューション）：元々ヤマハ発動機では、企業全体で広告を一元管理する仕組みがなく、事業部ごとの判断で各々ベンダーと契約し、独自に運用していました。デジタル戦略部が関与できた事業部は一緒に進められていたのですが、「デジタル戦略部が社内のデジタル広告運用支援機能を持っていること」自体を認知しておらず、別の制作会社と独自契約を結んでバラバラに動いていた部署も存在していました。結果として、コストもやり方も統一されず、何のデータがどこにあるかがわからない事態に陥っていました。

　また、デジタル戦略部が伴走型で支援を続けてもノウハウが事業部側に蓄積される仕組みがないため、少ないリソースで支援が終わりなく続いている課題もありました。

ヤマハモーターソリューション株式会社　デジタルソリューション事業部 デジタルプロダクト推進部 デジタルマーケティング推進グループ　桜井 良子氏
ヤマハモーターソリューション株式会社　デジタルソリューション事業部 デジタルプロダクト推進部 デジタルマーケティング推進グループ　桜井 良子氏

王（ヤマハ発動機）：デジタル戦略部として各事業部が自走できるようサポートをしていましたが、ヤマハ発動機社内に「標準のやり方」がなく、担当者個人の知識に依存していました。さらに、事業部ごとに内容をカスタマイズしながら対応する形では、標準化が進まないジレンマもありました。

　そこで、広告領域の専門知見を持つ電通デジタルさんのノウハウをベースとし、事業部の声を取り入れながら整備する方向性にシフトすることで、より良い形になるのではないかと考えたのです。

次のページ
対症療法ではなく、持続的に成長できる基盤を設計

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
注目マーケティングトピックス2026連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

落合 真彩（オチアイ マアヤ）

教育系企業を経て、2016年よりフリーランスのライターに。Webメディアから紙書籍まで媒体問わず、マーケティング、広報、テクノロジー、経営者インタビューなど、ビジネス領域を中心に幅広く執筆。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：株式会社電通デジタル

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/05/25 10:30 https://markezine.jp/article/detail/50570

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    戦略系UGCマーケティングAGとしてやり切っていく――ウィングリットに聞いた「UGC戦略の設計思考」
  2. 2
    なぜ「アセドロン」は2年で300万枚売れたのか？ グンゼが構築した「未充足ニーズ」起点の新スキーム
  3. 3
    AI時代こそ「人の温度」が武器に。オンワード樫山『２３区』が新業態路面店で描く新たな顧客体験
  4. 4
    その成果は本当に「広告のおかげ」ですか？Metaがインクリメンタルの計測で実現する、真の価値最大化
  5. 5
    シン・UGC領域の最適戦略設計。UGC“だけ”、フォロワー数“だけ”で考えない5つの思考法
  6. 6
    22体のAIエージェントが同僚。ディレクター1人で運営するアパレルブランド「NAVYNAVY」を取材
  7. 7
    今は「AIに振り回されるフェーズ」？AI時代のSEO、その現在地と活路とは【アドビ×freee】
  8. 8
    コロナ禍の売上4割減を乗り越え、過去最高を更新！「ミンティア」V字回復の裏側とブランドとしての“軸”
  9. 9
    結局、価格でしか競争できない…AI活用で陥る“最適化の罠”を抜けだす新戦略「価値創生CX」とは
  10. 10
    “ギルティ消費”のニーズをいかに見出したか？　サントリー「ＮＯＰＥ」誕生秘話
  1. 1
    なぜ「アセドロン」は2年で300万枚売れたのか？ グンゼが構築した「未充足ニーズ」起点の新スキーム
  2. 2
    販売点数が昨対比大幅アップ！森永製菓「inゼリー」が実践した、データドリブンなOOH施策の全貌
  3. 3
    戦略系UGCマーケティングAGとしてやり切っていく――ウィングリットに聞いた「UGC戦略の設計思考」
  4. 4
    連休にじっくり思考の土台を整える、「ビジネス・アイディアの本質」を学べる本・4選
  5. 5
    メーカーが人生の伴走者になるには？サントリーウエルネスが実践する、アプリ継続を生む温もりあるCX
  6. 6
    戦略はなぜ実行されない？「失敗70％」をひっくり返すPwCコンサルティングの実践的な設計ノウハウ
  7. 7
    社員7割が常時利用！Hakuhodo DY ONE流・AI活用　「一部しか使わない」壁をどう超えたか
  8. 8
    戦略と実行の乖離をどう防ぐ？ NaaS市場開拓を目指すNTTドコモビジネスに学ぶ、「変革」のプロセス
  9. 9
    おもちゃからスポーツへ。世界累計4,000万個出荷「BEYBLADE X」リブランディングの要諦
  10. 10
    “ギルティ消費”のニーズをいかに見出したか？　サントリー「ＮＯＰＥ」誕生秘話