「衆院選」「五輪」特番が上位席巻！「日曜劇場」も存在感示す【テレビ視聴率ランキング 2026年2月】

今、どんなテレビ番組が注目されているのでしょうか？ 個人視聴率を基準とした月間ランキングをお伝えします。＜ビデオリサーチ調べ・関東地区・2026/02/02（月）～2026/03/01（日）＞

「衆院選」「五輪」など特番が席巻！リアルタイム個人視聴率トップ10【2026年2月】

1位は「衆院選開票速報２０２６」となり、2位にも関連番組がランクイン。また、「ミラノ・コルティナ２０２６オリンピック」の中継が複数上位に入り、報道やスポーツなどの特番が注目を集めました。

No. 番組名 放送局 放送日 視聴率（％） 1 衆院選開票速報２０２６ ＮＨＫ総合 2026/02/08 12.6 2 衆院選首都圏開票速報２０２６ ＮＨＫ総合 2026/02/08 12.1 3 ミラノ・コルティナ２０２６オリンピック

（フィギュアスケート・女子シングルフリースケーティング） ＮＨＫ総合 2026/02/20 12.0 4 ＮＨＫニュース７ ＮＨＫ総合 2026/02/08 10.5 5 真相報道バンキシャ！ 日本テレビ 2026/02/08 9.5 6 ミラノ・コルティナ２０２６オリンピック

（フリースタイルスキー準々決勝～決勝・男子デュアルモーグル） ＮＨＫ総合 2026/02/15 9.3 7 ミラノ・コルティナ２０２６オリンピック

（フィギュアスケート団体予選・アイスダンスリズムダンス／ペアショートプログラム／女子シングルショートプログラム／男子シングルショートプログラム／決勝・アイスダンスフリーダンス） ＮＨＫ総合 2026/02/08 8.8 〃 衆院選開票速報２０２６ ＮＨＫ総合 2026/02/08 8.8 9 連続テレビ小説・ばけばけ ＮＨＫ総合 2026/02/09 8.7 10 １億人の大質問！？笑ってコラえて！２時間ＳＰ 日本テレビ 2026/02/21 8.2

＊ビデオリサーチ調べ・番組平均個人視聴率【関東地区】

・2026/02/02（月）～2026/03/01（日）に放送された、15分以上の番組を対象としています。

・視聴率は「個人全体（4才以上）」を基準としています。

・複数回放送のある番組は、指定期間内に最も多く放送された番組名を表示しています。

・レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが２番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。

・番組名の後ろの「／他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

＊リアルタイム視聴率：地上波などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標。