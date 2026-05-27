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Teads、LGアドソリューションズ社とのグローバルパートナーシップを更新・拡大

　Teadsは、LGアドソリューションズとアジア太平洋地域（APAC）および欧州における独占パートナーシップを更新した。同提携には、日本を含む既存市場に加え、イタリア、ギリシャ、キプロスなどの新規市場への拡大が含まれる。

　これにより、広告主は世界各国のLGスマートテレビを通じて、高品質かつエンゲージメントの高いオーディエンスへのリーチが可能に。対象地域を広げることで、両社の強みを掛け合わせたグローバル規模の展開が強化された。

　また、以下の市場では、Teadsを通じてLGアドソリューションズ社のネイティブCTVフォーマット（ホームスクリーンなど）を利用可能。視認性とアテンションの高い環境でターゲットへ的確にアプローチできる。

  • 欧州： フランス、ベルギー、ドイツ、オーストリア、スイス、中東欧（ブルガリア、クロアチア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、セルビア、スロバキア、スロベニア）、イタリア（新規）、ギリシャ（新規）、キプロス（新規）
  • アジア太平洋： インド、日本、台湾、香港、インドネシア、マレーシア、シンガポール、フィリピン、タイ

　広告主は、セルフサーブ型プラットフォーム「Teads Ad Manager」からこれらの在庫へシームレスにアクセスでき、単一の窓口で世界中のプレミアムなCTV広告枠を運用可能となる。加えて、信頼性の高い計測パートナーとの連携により、拡大した各市場において最適化されたインサイトを提供する。

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

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2026/05/27 11:30 https://markezine.jp/news/detail/50819

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