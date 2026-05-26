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MarkeZine編集部からのお知らせ

【日米調査】マーケティング戦略とAI成熟度に関する調査にご協力お願いします！マーク・ジェフリー氏監修

　MarkeZineとイルグルムが共同で実施する、「マーケティングキャンペーン管理とAI成熟度に関する調査」に関するお知らせです。

マーク・ジェフリー氏監修！日米共同調査を実施します

　MarkeZineはイルグルムと共同で、「マーケティングキャンペーン管理とAI成熟度に関する調査」を実施します。

　本調査は、日米共同の調査となっています。結果は、マーク・ジェフリー氏による書籍『データ・ドリブン・マーケティング』の続編（米国版）および、翔泳社にて出版予定の書籍『マーケティングはなぜ再現できないのか？』（仮）にて、コンテンツの一部として活用される予定です。

『データ・ドリブン・マーケティング』

　各企業もしくは事業部門におけるマーケティングの意思決定、実行、最適化の状況、およびこれらのプロセスにおける「AIの役割」について問う調査となっています。

マーク・ジェフリー氏

　調査に回答いただき、希望する方全員に本調査の抜粋版をお送りします。書籍企画の重要な要素となる調査プロジェクトです。ぜひこの機会にご参加ください！

　回答はフォーム「マーケティングキャンペーン管理とAI成熟度に関する調査」よりお願いします（※回答時間は15分～30分程度）。

マーケティングキャンペーン管理とAI成熟度に関する調査

回答者特典

  • 希望者全員：書籍刊行前に、調査抜粋のPDFをご提供
  • 抽選：抽選で5名様にAmazonギフトカード1万円分を贈呈

※1.本調査は【株式会社イルグルム】による提供です。本調査についてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。以下の問い合わせ窓口までお願いいたします。

問い合わせ窓口：株式会社イルグルム　marketing@ebis.ne.jp

※2. AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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MarkeZine（マーケジン）
2026/05/26 09:00 https://markezine.jp/article/detail/50773

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