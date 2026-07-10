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博報堂、エージェンティックコマース領域の統合ソリューションを始動　第1弾として企業の対応状況を評価

　博報堂は、AIエージェントが情報の検索から決済までを代行する「エージェンティックコマース」の普及を見据え、博報堂ＤＹグループ内のコマース領域の専門人材やナレッジをシームレスに統合するソリューションシリーズ「Agentic Commerce ONE（エージェンティック・コマース・ワン）」を開始。戦略策定から実装、運用までをワンストップで支援する。

クリックして拡大

　今回、その第1弾として、企業の対応状況を客観的に評価する「エージェンティックコマース診断」の提供を始めた。同サービスは、企業のエージェンティックコマースへの対応状況を「ビジネス視点（ブランド戦略・ガバナンス・運用体制）」と「テクノロジー視点（データ基盤・AI連携・AI Optimization：AIO）」の両面から評価し、優先的に取り組むべきアクションを提示する。

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2026/07/10 16:30 https://markezine.jp/news/detail/77149

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