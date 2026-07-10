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note、CXO深津貴之氏のCSO（最高戦略責任者）への就任を発表

　noteは、CXOの深津貴之氏がCSO（最高戦略責任者）に就任したことを発表した。

　今回の役職変更により、同社の経営・人事・予算配分など全社でのAI戦略を主導してきた深津氏が、エコシステム全体の設計を担う形となる。今後は深津氏のもと、クリエイターや企業がともに価値を還元し合える持続可能なインフラの構築を進めていく。

深津氏
深津 貴之氏

　深津氏はインタラクションデザイナーであり、note CSOの他、THE GUILDの代表、弁護士ドットコムのCXOを務める。近年は自治体や企業の戦略AIアドバイザーを多数歴任し、AI主導の組織変革（AIDX）を牽引。武蔵野美術大学客員教授、ZEN大学客員講師として教育にも携わる。

　同就任にあたり、深津氏は「ここ数年は、noteの個別機能のデザインから一歩引き、クリエイターの皆さまがより活躍できるためのパートナーシップやエコシステム構築、tenderAI導入といった、より根本的な枠組み作りに注力してまいりました。こうした『noteの戦略的ポジショニングの構築』という現在の役割の実態に合わせ、この度タイトルをCXOからCSOへと変更いたしました」とコメントした。

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