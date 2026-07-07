TikTok for Business、フィットネスと美容に特化したキャンペーンを8/31まで開催

TikTok for Businessは、フィットネスと美容に特化したキャンペーン「TikTok Summer Fit & Beauty Fest」を日本で初めて開催する。期間は2026年7月1日（水）から8月31日（月）までとなる。

同キャンペーンでは、サマーシーズンに高まる美容・ヘルスケア需要を捉え、スポンサーブランドのサービスを特設サイトやTikTokアプリ内で紹介。クリエイターコンテンツなどを通じて、ブランドとユーザーとの新たな接点を創出する。

特設サイトでは、スポンサーブランドによる注目のサービスを紹介する他、クリエイターによるVlogコンテンツなどを掲載し、ユーザーが自分に合ったサービスと出会える機会を提供する。

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