AIに「見つけられ、選ばれ、そのまま買われる」日は近い。AI主要5サービス“今何ができるか”を全整理

生成AIの浸透により顧客接点が変化する中、「露出」から「送客」「購買」へと至る全体像が急速に見え始めている。AEOのプロフェッショナルでありSpeeeのAEO事業責任者を務める藤井慧里氏が、AIマーケティングへの投資戦略のポイントを整理していく本連載。第6回では、主要AIサービス5社の現状を「露出・送客・購買」の軸で整理し、近い将来に到来するAI購買時代に向けてマーケターが備えておくべき3つの具体策を解説する。

「AIでそのまま買う」が、もう始まっている？

「このカテゴリーのおすすめ商品を3つ教えて」。AIにそう打ち込んで返ってきた候補から、その場で1つを選び、決済まで終える。そんな買い物の仕方が、海の向こうではもう一部で現実になり始めています。

本連載では第1回から、AIがもたらした大きな変化の筆頭として「顧客接点の変質」を追いかけてきました。第2回・第3回・第4回では、その対応策であるAEO（AI検索最適化／回答エンジン最適化）を、かなり具体的に掘り下げてきました。

AEOの話が続いたのには理由があります。今、まさに手を動かして取り組める“実行フェーズ”に入っているのが、このAEO、つまり「露出」の領域だからです。AIに見つけてもらい、正しく推奨され、「検討の土俵に乗る」。ここはやるべきことが見えていて、今日から着手できるからこそ、重点的にお伝えしてきました。

一方で、冒頭のような「そのまま買う」といった、露出のあとに続く「送客」や「購買」の話には、これまであまり踏み込んできませんでした。現場で本当に気になるのは「露出して、それで売上につながるのか？」という問いのはずなのに、です。理由は単純で、「AI上で買う」世界はまだまだ具体イメージが湧くに至っていないと判断していたためです。今はまだ日本国内では「送客→購買」へのAIの寄与が小さく、だからこそマーケターからすると「露出」のありがたみも実感しづらいといえます。

ところが、その“少し先”が、思ったより早くこちらへ近づいてきています。この先数ヵ月から1年で、既に数億〜数十億ものユーザーを抱えるAIプロダクトが「露出→送客→購買」まで一気通貫で担い始めると、その存在感は大きく変わってくることが想定されます。

そこで今回は、実行フェーズにあるAEOを足場にしながら、近い将来に効いてくる“露出の後”──「送客」から「購買」までの全体像を、一度見渡しておきたいと思います。その地図が、この数ヵ月でだいぶはっきり描けるようになってきました。

そして記事の後半では、2026年6月18日の執筆時点でわかっていることを確認しながら、「マーケターが今、何をしておくべきか」を整理していきます。

「露出→送客→購買」の3段階で見ると、地図が描ける

AIプロダクトの上でマーケターにできることは、突きつめると次の3段階に整理できます。

1．露出：AIに見つけられ、推奨される（AEO）／広告で枠を買う 2．送客：AIの回答から自社サイト・LPへユーザーを送る（CVボタン・引用リンク・回答内のリンク） 3．購買：AIプロダクトの中で、そのまま買ってもらう（カート連携）

この3段階を、主要なAIプロダクトごとに「今、何ができるか」で埋めてみたのが以下の表です。今回の話は、この1枚から始めましょう。

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この表を眺めていると、ある“偏り”に気づきます。「露出（AEO）」はどのAIでも○がつくのに、「広告」「購買」の列になると、とたんに△と×が増えるのです。実は、ここに今回の核心があります。