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MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

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Criteoのコマースメディア戦略（AD）

ChatGPT広告パイロット参画も　Criteoの「エージェンティック・コマース」が変える広告の判断

　2026年5月27日に開催された「MarkeZine Day Powered by Criteo」に、Criteoの池田俊介氏が登壇。AI時代の全体最適アプローチ「エージェンティック・コマース」を解説した。AIが接点に加わった今、広告配信の「判断」はどう変わるのか。ChatGPTにおける広告パイロットや対話型バナーといった最新の実装例から、広告成果を左右する4つのポイントまで、これからの広告運用をアップデートするヒントが詰まった講演をレポートする。

AIで激変する買い物体験。デジタル広告の「戦略」はどう変わるのか

　SNS、検索、動画サイト、実店舗。ユーザーとの接点はあらゆる場所に広がり、消費者は複数の接点を行き来しながら商品を比較・検討するようになった。そこに新たに加わった接点が、生成AIだ。

　「以前は複数サイトを開いて比較・検討していました。今はAIとの対話のなかで、条件整理から比較まで一気に進む。買い物のプロセスそのものが変わっています」と、Criteoの池田氏は語る。

画像を説明するテキストなくても可
CRITEO株式会社　Manager Account Strategy Commerce Growth　池田 俊介氏

　実際に、AIが曖昧なニーズを言語化し、複数チャネルの情報を要約・比較し、割引情報や価格まで含めて、ショッピングジャーニーの初期から中盤の意思決定を支援する場面が増えている。

商品の発見47%、比較40%、割引情報の発見30%でAIが使われていることを示すグラフ

AIをショッピングに活用する消費者の割合。オンラインショッピングを利用する人の47％は「商品の発見」に利用。「商品の比較」には40％、「割引情報の発見」には30％の人が使用している。
（出典：Criteo「コマースとAIに関するトレンドレポート」2026年5月）

　ただし、AIが購買行動のすべてを置き換えているわけではない。AIを買い物に利用する人の96％がAI以外のチャネルも併用している。では、接点がこれほど複雑に重なり合うなかで、チャネルごとに広告を最適化する従来のやり方は通用し続けるのだろうか。

複雑化する「マーケターの意思決定」

　「複雑になるのは、配信そのものではありません。マーケターの意思決定です」と池田氏は言い切る。

　かつては、検索エンジン・SNS・ディスプレイとチャネルごとの最適化が中心だった。ところが今は、AIアシスタント、リテールメディア、マーケットプレイス、レビューサイト、動画サービス、ブランドサイトまでが接点に加わる。チャネルごとの個別最適化を積み上げるだけでは、全体としての成果に結びつきにくくなっている。

チャネルごとの最適化から全体横断での判断へ、AI時代に意思決定が複雑化することを示す図
複雑化するのは「配信」ではなく「マーケターの意思決定」

　そういったなかで池田氏が必要だと考えるのは、全体を俯瞰するインテリジェンスへの転換だ。個別最適ではなく、複数の接点をどうつなぎ、全体でどう判断するか。その視点に立ったとき、問われるのはデジタル広告の「本質」だ。

　消費者行動が変わっても、広告で判断すべき4つのポイントは変わらない、と池田氏は言う。

　（1）誰に配信すべきか（オーディエンス・ターゲティング）、（2）どのような商品を提案すべきか（商品レコメンド）（3）どの広告枠にいくらで配信すべきか（入札戦略）、（4）どう見せるべきか（クリエイティブ）。チャネルがいくら増え、複雑化しても、これらの精度が広告成果を左右する構造は変わらない。

オーディエンス・予測入札・商品レコメンド・クリエイティブという4つの判断を示す図

　そして、「いつ誰に何をどう見せるか」というこの4つのポイントに加え、「ユーザーが今どこのファネルにいるのか（カスタマージャーニーのどの段階にいるのか）」を正しく見極めないと、広告の効果が出ない。ファネルのどこにいるのかを見極めるという判断も、各チャネルを俯瞰したAIインテリジェンスを持つCriteoならではの強みだ。

　では、4つの判断を正しく行うために何が必要か。池田氏によれば、AI時代に差が出るのは媒体を運用するテクニックではない。何をAIに学習させるか、そのデータの質が出力の精度を決めるという。

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1兆ドル規模の購買シグナルがもたらす圧倒的精度

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

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2026/08/03 11:00 https://markezine.jp/article/detail/50753

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