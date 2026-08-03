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LINEヤフー、「Agent i」の「お買い物」に写真から商品を探す「ショッピングレンズ」機能を追加

　LINEヤフーは、AIエージェント「Agent i」の「お買い物」エージェントにおいて、写真から商品を探せる「ショッピングレンズ」の機能を提供開始した。また、新たな領域エージェントを追加し、「Agent i」における領域エージェント数を累計25領域（β版含む）に拡大した。

　「ショッピングレンズ」機能では、目の前にあるアイテムやスマートフォン内に保存した写真から、同一商品や似ている商品をAIが提案。商品名が不明な場合でも画像で検索でき、提案される商品は同一商品ごとに整理されたカタログ形式で表示される。取扱いストアや価格をまとめて表示できる他、追加質問による絞り込みも可能だ。

　対応カテゴリーは、2026年7月30日時点で家電、家具・インテリア、ファッション衣類、雑貨などであり、今後も順次拡充する予定である。同機能は「Yahoo! JAPAN」アプリ、「LINE」アプリ、および「スマートフォンブラウザー版 Yahoo! JAPAN」で利用可能で、PC版ブラウザーにも順次対応する。

　あわせて追加された領域エージェントは、地域・性別・年代・好みのスタイルの選択により服装や持ち物を画像で直感的に確認できる「天気コーデ」、条件に合ったポイ活やくじなどの情報を案内する「ズバトクナビ」、健康管理や運動に関する悩み、メイクに関する相談などへの改善アドバイスを確認できる「美容・健康」の3つとなる。

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