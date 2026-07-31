×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

カスタマージャーニーは描かず、あぶり出す。顧客経路を可視化する分析アプローチ【参加無料】

9月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Autumn」が、9月8日（火）、9日（水）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。本記事では、おすすめのセッションをご紹介します。

「内製化か、外注か」という二元論を脱却。調査データに基づくリアルな議論

セッション詳細を確認＆参加登録
セッション詳細を確認＆参加登録はこちら

　生活者の情報接触が多様化し、「認知→興味→検討→購入」という一本道では捉えきれなくなりました。顧客一人ひとりの実際の行動から、客観的に実態を把握する必要があります。しかし、気付かぬうちに先入観が混ざったカスタマージャーニーを描きがちです。

　9月9日（水）13:30～14:10に行われるセッション「カスタマージャーニーは“描く”のではなく、“あぶり出す”～データドリブン・カスタマージャーニーという新発想～」では、行動の“順序”データを確率モデルでとらえ、顧客の実態をあぶり出す「データドリブン・カスタマージャーニー」の手法を、事例を交えてご紹介します。

　　事前登録制（無料）となっておりますので、イベント公式サイトよりお早めにお申し込みください。

同日おすすめセッション

9月9日（水）11:50～12:20

AI活用の勝敗を分けるのは量でなく質。バイセルが重視する、「一次データ」を活用したマーケティング事例

9月9日（水）14:25～14:55

AIに理解されるブランドをどうつくるか―オントロジーで実装する、ブランド起点のAIO戦略とは―

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年9月8日（火）10:00～18:50（9:30受付開始/18:45最終受付）
　　　　2026年9月9日（水）10:00～18:05（9:30受付開始/17:50最終受付）
　　　　懇親会 18:20～19:50予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/07/31 15:00 https://markezine.jp/news/detail/77307

Special Contents

PR

Job Board

PR


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    ライバルは「作詞家」だった。天才クリエイティブディレクター杉山恒太郎が語る意味をもたらす音とデザイン
  2. 2
    「“分業”は再定義される」サイバーエージェント内藤氏に聞く、インターネット広告20年と転換点 NEW
  3. 3
    「優しさ」を「仕組み」に、SmartHRに学ぶ“誰もが使えるサービス”の作り方 NEW
  4. 4
    にゃんと驚く“体験設計”と“3Sサイクル”が鍵！花王「ビオレUV」が高確率でヒットを生む秘訣
  5. 5
    ついに始まったChatGPT広告【対策編】運用の課題解決と「親密なデータ」に対する新たなマナー
  6. 6
    AIエージェント×LINEでCRM施策を高度化　名古屋鉄道に学ぶ「AIベースの業務設計」
  7. 7
    Googleの検索窓が25年ぶりに刷新。検索市場の変化と、Web担当者が備えるべきことは？
  8. 8
    消費を煽る「推し活マーケ」はなぜ見限られる？ 推し活の新潮流「スキステナブル」を探る
  9. 9
    AI時代に勝つマーケターの必修スキル　同質化を打破し、事業成長を最大化する「投資判断」と「目利き力」
  10. 10
    事業課題は成長機会。自律自走型マーケティング組織を作るマネジメントモデルとは
  1. 1
    広告は劇場からテーマパークへ。細田高広氏に聞く生活者とブランドの20年とこれからの「問い」
  2. 2
    「中にファンがいる」と思われたら勝ち　timelesz×チャージスポットに学ぶタレント起用施策の要諦
  3. 3
    注目高まるJビューティは追い風なるか。国内過去最高シェアの花王「キュレル」がグローバル展開を加速
  4. 4
    Duolingoの“世界的バズ”はどう作られる？CMOが語る「スライド4枚」と少数精鋭のチーム作り
  5. 5
    CV20倍を実現！効果おまかせAI×成果報酬型×クリエイティブPDCAが拓く「Meta運用」の最前線
  6. 6
    売上総利益411倍！急成長アプリ「カウシェ」はなぜ、“迅速で納得感ある意思決定”ができるのか
  7. 7
    文脈も接点もマルチ化へ──ベクトル副社長・吉柳氏が語るPRの20年と、AIに選ばれるブランドの条件
  8. 8
    はなさく生命と電通デジタルに聞く「考えることを手放さない」AIマーケ基盤内製化
  9. 9
    マルチチャネル施策が数十億円のインパクトに。サツドラCDOが語る、現場主導のマーケティングPDCA
  10. 10
    「行動データ×意識データ」で感覚を確信に変える。サンシャインシティが挑むデータ起点の街づくり