カスタマージャーニーは描かず、あぶり出す。顧客経路を可視化する分析アプローチ【参加無料】

9月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Autumn」が、9月8日（火）、9日（水）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。本記事では、おすすめのセッションをご紹介します。

「内製化か、外注か」という二元論を脱却。調査データに基づくリアルな議論

生活者の情報接触が多様化し、「認知→興味→検討→購入」という一本道では捉えきれなくなりました。顧客一人ひとりの実際の行動から、客観的に実態を把握する必要があります。しかし、気付かぬうちに先入観が混ざったカスタマージャーニーを描きがちです。

9月9日（水）13:30～14:10に行われるセッション「カスタマージャーニーは“描く”のではなく、“あぶり出す”～データドリブン・カスタマージャーニーという新発想～」では、行動の“順序”データを確率モデルでとらえ、顧客の実態をあぶり出す「データドリブン・カスタマージャーニー」の手法を、事例を交えてご紹介します。

事前登録制（無料）となっておりますので、イベント公式サイトよりお早めにお申し込みください。

同日おすすめセッション

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年9月8日（火）10:00～18:50（9:30受付開始/18:45最終受付）

2026年9月9日（水）10:00～18:05（9:30受付開始/17:50最終受付）

懇親会 18:20～19:50予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部