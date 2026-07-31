CV・予約数が2倍！美容クリニック事例に学ぶ、「量と質」を両立するTikTok広告活用

美容やヘルスケアの領域において、需要期における集客の成否はビジネス成長の生命線だ。美容クリニックの集客を担う株式会社サポートは、TikTok for Businessと密に連携し、アドネットワーク「Pangle」による獲得量の最大化、「DFO（ディープファネル最適化）」による質の担保、さらに「TikTok One」を駆使したクリエイティブ制作により、CV数・予約数を2倍に成長させた。その戦略の裏側に迫る。

美容・ヘルスケア領域が直面する課題とTikTok広告への期待

━━美容・ヘルスケア領域では、検索広告や従来のSNS広告だけでは「認知は取れても獲得（クリニック予約）の質と量が両立しない」という限界がよく語られます。今回、どのような課題感があったのでしょうか。

丸野（サポート）：今回の広告主である美容クリニック様では、メッセージアプリの友だち追加をコンバージョン（CV）地点として集客を行っており、これまでは検索広告を中心に安定した成果を上げていました。

しかし、クライアントが目指すスピーディーな多店舗展開や売上拡大のスピードに合わせるには、検索広告だけでは集客の母数に限界がありました。

そこで他の広告プラットフォームやディスプレイ広告にも注力したのですが、今度は「獲得の母数を増やすと、友だち追加の先にある来店予約や施術に繋がらない」という新たな壁に直面しました。友だち追加数を担保しつつ、LTVの高いお客様をいかに獲得するかが大きな課題でした。

株式会社サポート 丸野 了平氏

━━数ある広告プラットフォームの中で、なぜTikTok広告の本格活用に踏み切ったのですか。

丸野：検索広告やディスプレイ広告を提供する広告プラットフォームとの決定的な違いは、「クリエイティブの表現力」にあります。動画をフル活用することで、施術内容やクリニックの清潔感のある雰囲気をダイレクトに伝え、認知と獲得を同時に狙えると考えました。

すでに他の広告プラットフォームの動画広告で実績はあったため、TikTokでも成功事例を作り、集客の新たな柱を確立したいという強い期待がありました。

━━美容・ヘルスケア領域のTikTok広告活用は増えているのでしょうか。また、本領域とTikTokの相性が良い理由を教えてください。

山田（TikTok for Business）：出稿企業数や提供サービス数は年々増加しています。代理店様や広告主様からの問い合わせはここ1年で急増しており、実際の出稿額も前年比で数倍規模に伸びています。また、日本国内の月間アクティブユーザー数（MAU）は4,950万人※1に達しており、多くのユーザーとの接点を持てるプラットフォームへと成長しています。

※1 2026年5月末時点。TikTok調べ。ユーザー数はTikTokとTikTok Liteの合計（重複を除く）

相性が良い理由は大きく2点あります。

1つはユーザーとの親和性の高さです。TikTok上で関連検索数が上昇し、ユーザーにとってTikTokが「美容・ヘルスケア情報を探す場所」として定着し始めています。

もう1つはベストプラクティスの体系化です。プラットフォームの進化に伴い、広告の勝ちパターンが明確になってきました。

赤峰（TikTok for Business）：直近の2年弱、日本の市場に合わせたプロダクトアップデート（TikTokの運用型広告を最適化する「Smart+：スマートプラス」の導入や入札ロジックの改善など）をスピーディーに進めてきました。こうした最新機能をサポート様にいち早くお試しいただき、効果検証を重ねられたことが今回の成功要因の一つです。

夏の需要期に備え多数の検証を実施

━━今回、単発ではなく「年間を通じてフル活用する」という戦略を選んだ意図は何でしょうか。

丸野：クライアントには「特定の時期だけ予算を投じるのではなく、年間を通じて定常的・継続的に獲得を伸ばしたい」という強い目標がありました。そのため、単発のキャンペーンで終わらせず、中長期でPDCAを回し、安定した獲得基盤を作る戦略を選択しました。

━━美容・ヘルスケア領域の最重要期である「夏の需要期」に向けて、どのようなロードマップを描いたのでしょうか。

丸野：前年（2025年）の冬期から仕込みを開始しました。冬場は案件の立ち上げ期にあたり、「メッセージアプリの友だち追加は取れるが、実際の来店に結びつかない」という質的な乖離が課題でした。そこでこの時期は、集客データとクリニックの来店データをかけ合わせ、運用の土台作りに集中しました。

春からは配信規模をスケールさせ、クリエイティブ検証を並行しながら学習データを蓄積し、夏の需要期ピークで一気に獲得を最大化するロードマップを設計しました。

山田：冬期は計測環境の整備をはじめ、PDCAを加速させる土台作りに注力しました。それが整った段階で、次はTikTok for Businessの強力なアドネットワーク「Pangle」でのCV量最大化へと舵を切りました。春夏の獲得ピークに向け、グローバルの製品チームとも連携して周到な準備を進めました。