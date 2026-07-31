×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
TikTok広告マーケティング最新事例＆動向（AD）

CV・予約数が2倍！美容クリニック事例に学ぶ、「量と質」を両立するTikTok広告活用

　美容やヘルスケアの領域において、需要期における集客の成否はビジネス成長の生命線だ。美容クリニックの集客を担う株式会社サポートは、TikTok for Businessと密に連携し、アドネットワーク「Pangle」による獲得量の最大化、「DFO（ディープファネル最適化）」による質の担保、さらに「TikTok One」を駆使したクリエイティブ制作により、CV数・予約数を2倍に成長させた。その戦略の裏側に迫る。

美容・ヘルスケア領域が直面する課題とTikTok広告への期待

━━美容・ヘルスケア領域では、検索広告や従来のSNS広告だけでは「認知は取れても獲得（クリニック予約）の質と量が両立しない」という限界がよく語られます。今回、どのような課題感があったのでしょうか。

丸野（サポート）：今回の広告主である美容クリニック様では、メッセージアプリの友だち追加をコンバージョン（CV）地点として集客を行っており、これまでは検索広告を中心に安定した成果を上げていました。

　しかし、クライアントが目指すスピーディーな多店舗展開や売上拡大のスピードに合わせるには、検索広告だけでは集客の母数に限界がありました。

　そこで他の広告プラットフォームやディスプレイ広告にも注力したのですが、今度は「獲得の母数を増やすと、友だち追加の先にある来店予約や施術に繋がらない」という新たな壁に直面しました。友だち追加数を担保しつつ、LTVの高いお客様をいかに獲得するかが大きな課題でした。

株式会社サポート　丸野 了平氏
株式会社サポート　丸野 了平氏

━━数ある広告プラットフォームの中で、なぜTikTok広告の本格活用に踏み切ったのですか。

丸野：検索広告やディスプレイ広告を提供する広告プラットフォームとの決定的な違いは、「クリエイティブの表現力」にあります。動画をフル活用することで、施術内容やクリニックの清潔感のある雰囲気をダイレクトに伝え、認知と獲得を同時に狙えると考えました。

　すでに他の広告プラットフォームの動画広告で実績はあったため、TikTokでも成功事例を作り、集客の新たな柱を確立したいという強い期待がありました。

━━美容・ヘルスケア領域のTikTok広告活用は増えているのでしょうか。また、本領域とTikTokの相性が良い理由を教えてください。

山田（TikTok for Business）：出稿企業数や提供サービス数は年々増加しています。代理店様や広告主様からの問い合わせはここ1年で急増しており、実際の出稿額も前年比で数倍規模に伸びています。また、日本国内の月間アクティブユーザー数（MAU）は4,950万人※1に達しており、多くのユーザーとの接点を持てるプラットフォームへと成長しています。

※1 2026年5月末時点。TikTok調べ。ユーザー数はTikTokとTikTok Liteの合計（重複を除く）

　相性が良い理由は大きく2点あります。

　1つはユーザーとの親和性の高さです。TikTok上で関連検索数が上昇し、ユーザーにとってTikTokが「美容・ヘルスケア情報を探す場所」として定着し始めています。

　もう1つはベストプラクティスの体系化です。プラットフォームの進化に伴い、広告の勝ちパターンが明確になってきました。

赤峰（TikTok for Business）：直近の2年弱、日本の市場に合わせたプロダクトアップデート（TikTokの運用型広告を最適化する「Smart+：スマートプラス」の導入や入札ロジックの改善など）をスピーディーに進めてきました。こうした最新機能をサポート様にいち早くお試しいただき、効果検証を重ねられたことが今回の成功要因の一つです。

夏の需要期に備え多数の検証を実施

━━今回、単発ではなく「年間を通じてフル活用する」という戦略を選んだ意図は何でしょうか。

丸野：クライアントには「特定の時期だけ予算を投じるのではなく、年間を通じて定常的・継続的に獲得を伸ばしたい」という強い目標がありました。そのため、単発のキャンペーンで終わらせず、中長期でPDCAを回し、安定した獲得基盤を作る戦略を選択しました。

━━美容・ヘルスケア領域の最重要期である「夏の需要期」に向けて、どのようなロードマップを描いたのでしょうか。

丸野：前年（2025年）の冬期から仕込みを開始しました。冬場は案件の立ち上げ期にあたり、「メッセージアプリの友だち追加は取れるが、実際の来店に結びつかない」という質的な乖離が課題でした。そこでこの時期は、集客データとクリニックの来店データをかけ合わせ、運用の土台作りに集中しました。

　春からは配信規模をスケールさせ、クリエイティブ検証を並行しながら学習データを蓄積し、夏の需要期ピークで一気に獲得を最大化するロードマップを設計しました。

山田：冬期は計測環境の整備をはじめ、PDCAを加速させる土台作りに注力しました。それが整った段階で、次はTikTok for Businessの強力なアドネットワーク「Pangle」でのCV量最大化へと舵を切りました。春夏の獲得ピークに向け、グローバルの製品チームとも連携して周到な準備を進めました。

次のページ
獲得量を増やしたければPangle、その理由は？

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
TikTok広告マーケティング最新事例＆動向連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：ByteDance株式会社

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/07/31 12:00 https://markezine.jp/article/detail/77173

Special Contents

PR

Job Board

PR

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    ライバルは「作詞家」だった。天才クリエイティブディレクター杉山恒太郎が語る意味をもたらす音とデザイン
  2. 2
    「優しさ」を「仕組み」に、SmartHRに学ぶ“誰もが使えるサービス”の作り方 NEW
  3. 3
    にゃんと驚く“体験設計”と“3Sサイクル”が鍵！花王「ビオレUV」が高確率でヒットを生む秘訣
  4. 4
    ついに始まったChatGPT広告【対策編】運用の課題解決と「親密なデータ」に対する新たなマナー
  5. 5
    AIエージェント×LINEでCRM施策を高度化　名古屋鉄道に学ぶ「AIベースの業務設計」
  6. 6
    Googleの検索窓が25年ぶりに刷新。検索市場の変化と、Web担当者が備えるべきことは？
  7. 7
    消費を煽る「推し活マーケ」はなぜ見限られる？ 推し活の新潮流「スキステナブル」を探る
  8. 8
    AI時代に勝つマーケターの必修スキル　同質化を打破し、事業成長を最大化する「投資判断」と「目利き力」
  9. 9
    事業課題は成長機会。自律自走型マーケティング組織を作るマネジメントモデルとは
  10. 10
    ついに始まったChatGPT広告【基礎編】キーワードから「会話文脈」へ、AIが変える広告の差別化要因
  1. 1
    広告は劇場からテーマパークへ。細田高広氏に聞く生活者とブランドの20年とこれからの「問い」
  2. 2
    「中にファンがいる」と思われたら勝ち　timelesz×チャージスポットに学ぶタレント起用施策の要諦
  3. 3
    注目高まるJビューティは追い風なるか。国内過去最高シェアの花王「キュレル」がグローバル展開を加速
  4. 4
    Duolingoの“世界的バズ”はどう作られる？CMOが語る「スライド4枚」と少数精鋭のチーム作り
  5. 5
    CV20倍を実現！効果おまかせAI×成果報酬型×クリエイティブPDCAが拓く「Meta運用」の最前線
  6. 6
    売上総利益411倍！急成長アプリ「カウシェ」はなぜ、“迅速で納得感ある意思決定”ができるのか
  7. 7
    文脈も接点もマルチ化へ──ベクトル副社長・吉柳氏が語るPRの20年と、AIに選ばれるブランドの条件
  8. 8
    はなさく生命と電通デジタルに聞く「考えることを手放さない」AIマーケ基盤内製化
  9. 9
    マルチチャネル施策が数十億円のインパクトに。サツドラCDOが語る、現場主導のマーケティングPDCA
  10. 10
    「行動データ×意識データ」で感覚を確信に変える。サンシャインシティが挑むデータ起点の街づくり