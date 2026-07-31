アドインテ、ソニーの法人向け「ブラビア」を活用したSTBレスサイネージ向けソリューションを開発

アドインテは、ソニーの法人向け「ブラビア」のシステム拡張性を活用し、従来必要とされていた外付けSTB端末を使わずにサイネージ配信を行える、インストアメディア向けサイネージソリューションを開発した。設置面数2万7,000面の大規模なインストアプロモーション基盤を展開する同社は、従来の課題であった外付けSTB端末の設置スペースや配線問題、故障リスクの解消に向けて同システムを構築した。

同ソリューションでは、法人向け「ブラビア」のOS上で専用アプリを動作させることでSTB端末を不要とし、機器の削減によるコスト抑制や故障リスク低減を実現する。また、ソニーセミコンダクタソリューションズのエッジAIセンシングプラットフォーム「AITRIOS」に対応したAIカメラを活用し、コンテンツ単位での視聴状況を可視化する。これにより、視聴データとリテールデータを掛け合わせた認知から購買までのフルファネル分析を可能にする。

アドインテは、機材選定や施工、システム開発から保守運用、効果検証までを自社で一括提供する体制を整えており、導入企業の負担軽減を目指す。今後は、AIカメラの他、天気などの外部環境データやID-POSデータとの連携を進め、効果測定の高度化や購買につながるコンテンツの最適化を図っていく方針だ。

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