バリューコマース、生成AI時代の「Narrative Marketing」実装コンサルを開始

バリューコマースは、Faber Companyが提供する生成AI最適化対策・診断ツール「ミエルカGEO」を導入し、AI検索におけるブランドの語られ方を可視化・最適化する「AIブランド最適化コンサルティング」の提供を開始した。

生成AIの普及にともない、AIが複数の情報源や第三者の発信を統合して回答を提示する環境へ変化している。こうした中、企業にはSEOのような見られるための最適化だけでなく、口コミやレビューなど第三者を通じて「信頼される形で語られる」ための設計が求められている。同コンサルティングは、この第三者との共創によりブランド価値を形成する同社の考え方「Narrative Marketing」を顧客の施策へ実装するために提供される。

具体的には「ミエルカGEO」を活用し、主要生成AIにおけるブランドの露出や回答内容の診断、第三者コンテンツも含めた評価文脈の分析、本来語られるべき価値とのギャップ分析を行う。その分析結果を踏まえたナラティブ設計の提案の他、新規コンテンツの制作や既存コンテンツの改善支援まで総合的に実施する。

バリューコマースでは、アフィリエイトマーケティングで培ったメディアやインフルエンサーとの信頼構築の知見とネットワークを活かし、第三者による情報発信を通じてブランドの価値が適切に伝わるナラティブの形成を支援していく。