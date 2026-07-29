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MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

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MarkeZineニュース

まもなく無料公開終了！ 『EC起点の事業変革 博報堂式 ECから始める、これからのマーケティング』

　MarkeZineを運営する翔泳社で開催中の、書籍『EC起点の事業変革 博報堂式 ECから始める、これからのマーケティング』の無料全文公開が、いよいよ7月31日（金）で終了となります。

　本書は、博報堂ＤＹグループの専門組織「HAKUHODO EC+」が、数々の企業支援で培ったEC事業に欠かせない知見・ノウハウを体系的にまとめた1冊です。単なる販売チャネルにとどまらない「EC」の真の価値と、ECを起点とした事業全体の変革・マーケティング戦略について解説しています。

　「EC事業がうまくいかない五つの理由」を紐解くことから始まり、経営者視点での戦略策定、生活者視点での戦術立案、さらにはマーケティング視点でのフルフィルメント設計やファン化の仕掛けまで、これからの時代に必要な実践手法を体系的に解説しています。

　無料で読めるチャンスは7/31（金）までとなりますので、急変する市場環境において自社のEC戦略や事業変革に悩む方は、この機会にぜひお手元でチェックしてみてください。

特設ページで本を読む

※無料で読むにはSHOEISHA iDへの会員登録が必要です。MarkeZineとCommerceZine会員の方は、SE Book NewsとSEshop.com Newsの利用登録をすることで読むことができます。

EC起点の事業変革 博報堂式 ECから始める、これからのマーケティング

Amazon　 SEshop　 その他

 
EC起点の事業変革
博報堂式 ECから始める、これからのマーケティング

HAKUHODO EC+
発売日：2025年03月12日（水）
定価：2,200円（本体2,000円＋税10%）

本書について

本書では、急速に進化するEC（電子商取引）を取り巻く状況を踏まえ、マーケティングの基盤にECを置いた、新しいマーケティングの手法を解説しています。

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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2026/07/29 17:30 https://markezine.jp/news/detail/77208

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