元・日本KFCの池照氏らが調査データをもとに議論！自走するマーケティング組織のつくり方【参加無料】

9月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Autumn」が、9月8日（火）、9日（水）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。本記事では、おすすめのセッションをご紹介します。

「内製化か、外注か」という二元論を脱却。調査データに基づくリアルな議論

マーケティング部門は「内製化を進めよ」と経営陣から求められる一方で、現場は深刻なリソース・スキル不足に直面しています。「レガシーな体質や縦割り組織の壁に阻まれる」「特定ベンダーへの外注依存によって運用がブラックボックス化する」「成果を左右するスピーディなPDCAが回らない」といった課題をもつケースは少なくありません。

9月9日（水）10:55～11:35に行われるセッション「経営層をどう説得するか？ マネジメント層300人の調査をもとに、日本KFC・カインズ変革の実践者と議論する、自走するマーケティング組織のつくり方」では、大企業のマネジメント層300名の最新調査データから、組織を消耗させているこうした構造的なジレンマを可視化します。

日本KFCやカインズで変革を牽引してきた池照氏による「経営の視点」と、泥臭い葛藤を乗り越え実践を積む事業会社ゲストの「現場の視点」を交え、組織のリアルな課題を議論。そして、「内製化か、外注か」という二元論を脱却し、ノウハウを持続可能な資産として自社に残していく「セミ・インハウス戦略」による、マーケティング組織の最適解を紐解きます。

事前登録制（無料）となっておりますので、イベント公式サイトよりお早めにお申し込みください。

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MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年9月8日（火）10:00～18:50（9:30受付開始/18:45最終受付）

2026年9月9日（水）10:00～18:05（9:30受付開始/17:50最終受付）

懇親会 18:20～19:50予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部