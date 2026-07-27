×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
マーケティング最新事例 2026

エスエス製薬はなぜ「ED」と「女性のキャリア」に踏み込むのか？マーケ本部長→社長 元島陽子氏が語る

　2026年7月、OTC医薬品（要指導医薬品）として国内初となるED（勃起不全）治療薬「シアリス」を発売するエスエス製薬。EDをめぐる社会的偏見や、解熱鎮痛薬「EVE」での女性のキャリアギャップ解消など、同社は見えにくい痛みや障壁に正面から向き合い、社会の意識そのものを変えようとしている。マーケティング本部長から2026年4月に代表取締役社長へと就任した元島陽子氏に、一見デリケートな社会課題に本気で取り組む理由を聞いた。

「シアリス」OTC化が挑む、社会を変える「3つの挑戦」

　エスエス製薬は2026年7月31日から、ED治療薬「シアリス」をOTC医薬品として順次販売開始する。市販薬としてED治療薬が認められるのは国内初となる。

　これまで日本のスイッチOTC（処方薬から市販薬への転用）は、風邪薬や痛み止めなど「症状をゼロに戻す薬」が中心だった。ED治療薬のような「QOL（Quality of life）を向上させる薬」が処方箋なしで買えるようになるのは、日本のセルフメディケーションの歴史を変える出来事といえる。

　エスエス製薬代表取締役社長の元島陽子氏は、「シアリス」の発売を「社会を変える挑戦」と位置付け、3つの領域に取り組むと語る。

画像を説明するテキストなくても可
エスエス製薬　代表取締役社長　元島 陽子氏
トヨタ自動車、ユニリーバを経て2022年にエスエス製薬入社。マーケティング本部長として国内ブランド戦略・イノベーション領域を統括し、2026年4月に代表取締役社長に就任。

　1つ目の挑戦は、「製品を届けること」。これまで診察へのハードルの高さから治療に至らず、海外個人輸入や偽造品に頼っていた層に、正規品という安全な選択肢を提供する。

　2つ目は「安全な販売体制を整えること」。LINE公式アカウントで購入前の問診と購入制限を管理し、購入窓口となる薬剤師のトレーニングも行うことで、責任ある販売体制を整備する。

画像を説明するテキストなくても可
LINE公式アカウントでの問診画面。購入時にストレスを感じないよう、直接のやり取りを極力減らせるように設計した。
（クリックすると拡大します）

　そして3つ目が、「EDへの偏見と社会の意識そのものを変えること」だ。そのために同社は、「EnD the joke」プロジェクトを立ち上げた。EDが年齢や体だけでなく、心と社会全体に及ぶ課題であることを正しく伝える狙いだ。

　国内でED（勃起不全）に悩む男性は約1,400万人、成人男性の2人に1人に上るが、自覚症状がある人の9割が治療を受けていない。放置されがちだが、心筋梗塞や脳卒中などの心血管疾患のリスクが隠れていることもある。

　では、なぜ「EnD the joke」と銘打つのか。日本では、EDを飲みの場のネタや自虐に消費する文化がある。同社調査をまとめた『ED白書』によると、20代日本人男性の35.4％がEDについて他者に茶化された経験があるという。元島氏はこの文化を、当事者が本音を話せなくなる「自己防衛の行動」の結果だと捉えている。

　「これら3つを達成した先に、社会にとって良いことが起きると信じています。そうでなければ、私はここに立ちません」（元島氏）

EDと女性のキャリア。一見異なる課題を貫く「壁を壊す」思想

　EDという男性の課題に切り込む同社だが、その根底にある「見えない痛みに向き合う」姿勢は、解熱鎮痛薬「EVE（イブ）」の展開にも共通する。2024年3月に始動した「BeliEVE PROJECT」は、女性の「キャリアにおける見えない痛み」に踏み込んでいる。

　同プロジェクトの出発点は、EVEが実施した女性のキャリア意識調査だ。新卒時は男女ともに「キャリアアップしたい」というモチベーションがあるが、5年目を分岐点に差が広がり、10年目には多くの女性がキャリアを諦める傾向にある。このギャップを、同社は「ジェンダーキャリアギャップ指数」と定義し、ゼロにすることをゴールに掲げた

　具体的なアクションは、女性個人・企業・社会の3つのレイヤーに設計されている。

　個人に対しては、「話せない」を解きほぐす仕組みを提供する。2026年3月には、大規模調査とメンタリングのノウハウを基に、LINE上でAIがキャリアの悩みに応える「BeliEVE Mentors」をスタートした。

画像を説明するテキストなくても可

　企業に対しては、女性活躍を仕組みとして根付かせることを目指す。まず、自社の人事制度の見直しを経て、女性のキャリア形成を支援する「BeliEVE Mentoring Program」を設計し、パートナー企業向けに無償で提供。ウエルシア薬局とも協働し、女性店長比率向上を目指している。

　社会に対しては、大規模カンファレンスなど認知と議論の場を継続的に設け、社会全体の関心を引き上げている。

　なぜエスエス製薬は、社会を本気で変えようとしているのか。次ページからは、「イメージ向上のためにやっているわけではない」と語る元島氏へのインタビューを通じ、その思想と経営判断のロジックに迫る。

次のページ
すべての生活者にセルフケアを。エスエス製薬のコミットメント

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
マーケティング最新事例 2026連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

竹上 久恵（編集部）（タケガミ ヒサエ）

早稲田大学文化構想学部を卒業後、シニア女性向けに出版・通信販売を行う事業会社に入社。雑誌とWebコンテンツの企画と編集を経験。2024年翔泳社に入社し、MarkeZine編集部に所属。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/07/27 08:00 https://markezine.jp/article/detail/50605

Special Contents

PR

Job Board

PR

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    ついに始まったChatGPT広告【対策編】運用の課題解決と「親密なデータ」に対する新たなマナー
  2. 2
    LINE×テレビCMで購買率1.5倍。「顧客育成型メディア」としてのLINE公式アカウントの活用
  3. 3
    アルゴリズムは何を評価すべきか。英国で始まった議論が問いかけるコンテンツ戦略の未来
  4. 4
    「AIで仕事が速くなっただけで代理店は生き残れない」　米国広告代理店協会が暴く不都合な真実
  5. 5
    Googleの検索窓が25年ぶりに刷新。検索市場の変化と、Web担当者が備えるべきことは？
  6. 6
    AIとの「付き合い方」でわかれる、6つの生活者タイプ——3万人調査から解き明かす、AI時代の生活者像
  7. 7
    マーケターに編集力、編集者にマーケ思考。20年で“仕事の輪郭”はどう変わり、AI時代にどう拡張するか
  8. 8
    文脈も接点もマルチ化へ──ベクトル副社長・吉柳氏が語るPRの20年と、AIに選ばれるブランドの条件
  9. 9
    マッシュがアプリ刷新で導いた“最適解”。TENCOで実現した多様なユーザーに寄り添う“発見体験”
  10. 10
    ついに始まったChatGPT広告【基礎編】キーワードから「会話文脈」へ、AIが変える広告の差別化要因
  1. 1
    「中にファンがいる」と思われたら勝ち　timelesz×チャージスポットに学ぶタレント起用施策の要諦
  2. 2
    広告は劇場からテーマパークへ。細田高広氏に聞く生活者とブランドの20年とこれからの「問い」
  3. 3
    注目高まるJビューティは追い風なるか。国内過去最高シェアの花王「キュレル」がグローバル展開を加速
  4. 4
    富裕層とは違う“動くお金”　市場を動かす「パワーファミリー」の消費構造とは
  5. 5
    花王「SOFINA」が新ブランドを発表──"メリハリ投資"のインサイトを起点に新・中価格帯市場を開拓
  6. 6
    CV20倍を実現！効果おまかせAI×成果報酬型×クリエイティブPDCAが拓く「Meta運用」の最前線
  7. 7
    売上総利益411倍！急成長アプリ「カウシェ」はなぜ、“迅速で納得感ある意思決定”ができるのか
  8. 8
    文脈も接点もマルチ化へ──ベクトル副社長・吉柳氏が語るPRの20年と、AIに選ばれるブランドの条件
  9. 9
    はなさく生命と電通デジタルに聞く「考えることを手放さない」AIマーケ基盤内製化
  10. 10
    2026年上半期に話題になったOOH　傾向は“むず痒さ・没入感・推し活”