ファンケル、7月に香港と上海で新店舗を開店　新たなグローバル店舗コンセプトとデザインを初展開

ファンケルは、海外事業の展開として2026年7月1日に香港の商業施設 Langham Place、7月24日に上海・浦東新区の新興商業エリア 新嘉中心に新店舗をオープンする。両店は2025年末に中国大陸および香港事業を直接運営体制へ移行して以降初の新規出店となり、開設後の店舗数は中国大陸104店舗、香港・マカオ27店舗となる。

同社において、化粧品と健康食品の両領域およびカウンセリングを融合したグローバル店舗コンセプトの展開は海外初となる。両店共通でブランドカラーのブルーを象徴とした空間設計を採用する他、専用カウンセリングエリア、健康測定サービスを導入する。

＜香港・Langham Place店＞

香港のLangham Place店（店舗面積46.1平方メートル）は都市型消費者をターゲットとし、スキンケアとインナーヘルス商品の売り場を明確化し、専用コンサルテーションエリアを設ける。

＜上海・新嘉中心店＞

一方、上海の新嘉中心店（店舗面積70.91平方メートル）は、20歳から45歳を中心とした高所得層をターゲットとする中国大陸初のブティック型モール店舗である。店内には肌悩みに対応する没入型コンサルテーションゾーンの他、中華圏の同社店舗で初となる無添加スキンケア専用のSPAルームを設置する。

同社は日本と海外それぞれの市場経験を相互に生かし、グローバルでのさらなる成長を目指す。

【関連記事】

・ファンケル、ヤマト運輸の「宅急便コンパクト」を活用した配送を本格的に開始

・ファンケルとニトリが初コラボ ライブ配信でナイトルーティーン向け商品を提案

・LOWYA、約1,900平方メートルの売り場面積の実店舗をイオンモール橿原にオープン

・LOWRYS FARM、4月に沼津と廿日市に新店舗オープン 地域限定コラボイベントも開催

・ファミリーマート初の旗艦店「FAMIMA PARK AZABUDAI」が7月10日にオープン