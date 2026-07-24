×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録
  • 新規会員登録

MarkeZine

SalesZine

ニュース

記事

特集

イベント

新着記事一覧を見る

連載記事一覧を見る

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Autumn（2026.09.08-09）

MarkeZine Day 2026 Autumn（2026.09.08-09）

MarkeZine Day 2026 Autumn（2026.09.08-09）

CommerceZineニュース

ZOZO、BONJOUR SAGANに「Fulfillment by ZOZO」を提供

　ZOZOは、フルフィルメント支援サービス「Fulfillment by ZOZO」を、Bleafが運営するファッションブランド「BONJOUR SAGAN」へ提供を開始した。これにより、「BONJOUR SAGAN」は「ZOZOTOWN」と自社ECの在庫を一元管理できるようになった。また、両チャネルでの販売機会損失を削減するだけでなく、物流・在庫管理の負荷を抑えながら、自社ECにおける取扱いブランド数・商品数の拡充が可能になった。

　同サービスは、OMOプラットフォーム「ZOZOMO」のサービスの1つ（2019年10月開始）であり、「ZOZOTOWN」とブランド自社ECの在庫を「ZOZOBASE」で一元管理することで、各チャネルにおける商品欠品による販売機会損失を最小限に抑える仕組みである。「ZOZOBASE」が自社ECの物流機能も一括して担うため、ブランド側は倉庫拡張にともなう設備投資や人件費、人員の採用、在庫保管料などのコストをかけることなく取扱いブランドや商品数の拡大を図ることができる。

　「BONJOUR SAGAN」はこれまで、「ZOZOTOWN」では複数ブランドを扱うセレクトショップとして、自社ECは単一ブランドのサイトとして運営してきた。今回、自社ECを他社ブランドも取り扱うセレクトECモールへリニューアルするにあたり、複数ブランドの在庫管理をより効率的に行うサービスとして「Fulfillment by ZOZO」を導入した。

　従来より「ZOZOTOWN」向けの在庫管理や365日配送を行ってきた物流拠点「ZOZOBASE」で在庫を一元管理することにより、運用負荷を抑えた取扱いブランドの拡大と両チャネルでの販売機会拡大を進め、パートナーブランドの在庫リスク軽減を図る。

【関連記事】
ZOZOTOWN、WEAR by ZOZO の「ノウハウ動画」と連携　学びから購入までをサポート
ZOZO、ポップアップストア「ZOZOTOWN NAGOYA」を開催　データをもとにアイテム厳選
店舗に行く前の在庫確認、3人に1人がオンラインで実施　Z世代は半数以上／ZOZO調査
はるやま商事、ZOZOTOWNに新ブランド・FURRYを展開　EC購入を主とする20～30代にリーチ
コープさっぽろ、AI需要予測で「荷量の平準化」を実現　日本物流大賞を受賞

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
CommerceZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

CommerceZine編集部（コマースジンヘンシュウブ）

CommerceZine編集部です。コマース、リテール業界に役立つ情報をお届けします。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/07/24 11:00 https://markezine.jp/news/detail/77251

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    ベテラン店員のノウハウをAI活用で標準化。ホームセンター「グッデイ」の現場主義AI実装術
  2. 2
    松屋がTikTokの上半期ヒットアイテム部門賞に。出店3ヵ月目で月商8,500万円達成のEC戦略 NEW
  3. 3
    リアルなAIエージェントの現在地は　Notion・Shopify・チャネルトークら注目ITが集結 NEW
  4. 4
    楽天市場「AI-nization」の現在地：業務を劇的削減し、購入体験を革新する次世代EC戦略
  5. 5
    [マンガ]ECの購入を左右する「商品画像」、何から撮影すべき？
  6. 6
    「遊び心」と「育てる運用」で成果と独自性を両立！ZOZO事例に学ぶ、ユーザーを飽きさせない体験設計
  7. 7
    【NRF APAC 2026 現地レポート】逸見光次郎氏が読み解く、3つの注目キーワード
  8. 8
    顧客から「持続的に選ばれる」ための要素とは？AI時代の生存戦略【ファミマ南雲氏×藤原氏対談・前編】
  9. 9
    AI経由の注文が15倍に！Shopify Field CTOが語るエージェンティックコマースの衝撃
  10. 10
    3日間で2.000個販売、実店舗の売上にも波及。magpicに学ぶ、TikTok Shop成功法則
  1. 1
    「遊び心」と「育てる運用」で成果と独自性を両立！ZOZO事例に学ぶ、ユーザーを飽きさせない体験設計
  2. 2
    顧客から「持続的に選ばれる」ための要素とは？AI時代の生存戦略【ファミマ南雲氏×藤原氏対談・前編】
  3. 3
    ベテラン店員のノウハウをAI活用で標準化。ホームセンター「グッデイ」の現場主義AI実装術
  4. 4
    楽天市場「AI-nization」の現在地：業務を劇的削減し、購入体験を革新する次世代EC戦略
  5. 5
    アディダスが旗艦店リニューアル×CRM戦略で好調。ロイヤル顧客との「リアル接点」設計の全貌
  6. 6
    「初回購入」で終わらせない。F2転換を最大化する「入口体験」の設計術
  7. 7
    「コンビニにおける食の定義を変える」常識を超える思考とは？【ファミマ南雲氏×藤原氏対談・後編】
  8. 8
    [マンガ]ECの購入を左右する「商品画像」、何から撮影すべき？
  9. 9
    会話で購買する未来にどう備える？Salesforceに学ぶエージェンティックコマースの今
  10. 10
    同じAIなのに、なぜ差がつくのか？「コンテキスト」と「オントロジー」というEC実装の分かれ道