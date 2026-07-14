×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録
  • 新規会員登録

MarkeZine

SalesZine

ニュース

記事

特集

イベント

新着記事一覧を見る

連載記事一覧を見る

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Autumn（2026.09.08-09）

MarkeZine Day 2026 Autumn（2026.09.08-09）

MarkeZine Day 2026 Autumn（2026.09.08-09）

ECホットトピックス

【NRF APAC 2026 現地レポート】逸見光次郎氏が読み解く、3つの注目キーワード

　「AIを導入すること」は、もはや競争力にならない――2026年6月にシンガポールで開催された「NRF APAC 2026」で繰り返し語られたのは、この一点だった。オムニチャネルコンサルタントとしてセブン&アイグループ、イオン、カメラのキタムラなどで店舗とECの融合を手がけてきた逸見光次郎氏が、現地で見えてきた潮流を「Agentic AI」「Unified Commerce」「Retail Media」という3つのキーワードで整理し、日本企業が今着手すべき打ち手を読み解く。

AIを前提とした経営へ移行する転換点を示した「NRF APAC 2026」

　2026年6月2～4日の3日間、シンガポール・マリーナベイサンズで「NRF APAC 2026（Retail’s Big Show APAC）」が開催された。単なる最新技術の展示会ではなく、リテールがAIを前提とした経営へ移行する転換点を示すイベントになったと感じた。

　NRFとはNational Retail Federation（全米小売業協会）のことで、NRFがニューヨークで開催するRetail's Big Showは今年1月で116回目となる。そのAPAC版がアジアで開催されるようになって3回目となる今年のテーマは、ニューヨーク同様「The Next Now」である。

　「未来はこれから訪れるものではなく、既に始まっている」というメッセージのもと、AI、オムニチャネル、リテールメディア、サプライチェーン、ロイヤルティなど、多岐にわたるテーマが議論された。しかし、これらは個別の技術として紹介されたのではなく、「AIをどのように経営へ実装し、企業価値を高めるか」という視点で一貫して語られていた。

　昨年までは、生成AIやChatGPTが話題の中心であり、「AIで何ができるか」を競う展示や、AIを取り込んだ施策を実施し始めた企業の事例が多く語られていた。一方、今回は実験やPoCではなく「AIをどう経営成果へ結び付けるか」が最大のテーマであった。

　それだけ多くのAPAC企業がAIを取り込んでから時間が経過し、その成果を議論する段階へ進んでいると言える。既にAIは新しい技術ではなく、店舗運営、商品企画、サプライチェーン、マーケティング、顧客体験を支えるインフラとして考えるべき経営戦略マターへと進化したのである。

　今回のレポートでは、NRF APAC 2026を通じて見えてきた潮流を、「Agentic AI」「Unified Commerce」「Retail Media」という3つのキーワードで整理し、日本企業への示唆を考察する。

キーワード1：Agentic AI　AIは「相談相手」から「実行者」へ

　今回のNRF APACで最も大きな変化として感じたのが、「Agentic AI（自律型AI）」への移行である。生成AIは、人が質問し、それに対して回答や文章を生成する「相談相手」として活用されてきた。しかし、Agentic AIは、その先の段階を目指している。人の指示を待つのではなく、目的を理解し、自ら判断しながら複数の業務を実行するAIである。

　展示会やセッションでは、AIが需要予測を行い、自動的に発注数量を算出し、価格変更や販促企画を提案し、さらには商品登録や問い合わせ対応まで実行する事例が数多く紹介されていた。AIエージェントが店舗・本部・物流を横断して業務を支援する世界観が提示されており、「AIを使う」から「AIとともに働く」時代への転換を強く印象付けた。

画像を説明するテキストなくても可
（クリックすると拡大します）
現実世界のデータをAIエージェントが自律的に処理し、店舗開発や運営の意思決定を実行するソリューションの展示（PROPHEUS社）。「AIとともに働く時代」のアーキテクチャが提示されていた

　重要なのは、AIが人に代わることではない。AIは膨大なデータを分析し、実行まで担う一方で、人はブランドの世界観や顧客との関係作り、最終的な意思決定を担う。AIと人間の役割分担が、これからの企業競争力を左右するということだ。

　日本企業でも生成AIの導入は進み始めているが、業務効率化に留まるケースが多い。セキュリティなどの理由も含めて限定的な利用となっている。しかしながら今後は「AIが自律的に業務を遂行することを前提に、業務プロセスそのものを設計し直す」という発想が求められるだろう。

次のページ
キーワード2：Unified Commerce思考　オムニチャネルは「顧客起点の統合」時代へと進化

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
ECホットトピックス連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

オムニチャネルコンサルタント 逸見光次郎（ヘンミコウジロウ）

株式会社CaTラボ代表取締役、日本オムニチャネル協会理事
1970年東京生まれ。1994年三省堂書店入社。1999年ソフトバンク入社。イー・ショッピング・ブックス社（現　セブンネットショッピング社）立ち上げに参画。2006年アマゾンジャパン入社。ブックスマーチャンダイザー。2007年イオン入社。ネットスーパー事業の立ち上げと、イ...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/07/14 09:00 https://markezine.jp/article/detail/77106

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    顧客から「持続的に選ばれる」ための要素とは？AI時代の生存戦略【ファミマ南雲氏×藤原氏対談・前編】
  2. 2
    LTVに約30％差を生む「定期通販のジレンマ」を解く。カード払い促進の変革を決済サービス開発者に聞く NEW
  3. 3
    「遊び心」と「育てる運用」で成果と独自性を両立！ZOZO事例に学ぶ、ユーザーを飽きさせない体験設計
  4. 4
    [マンガ]ECの購入を左右する「商品画像」、何から撮影すべき？
  5. 5
    会話で購買する未来にどう備える？Salesforceに学ぶエージェンティックコマースの今
  6. 6
    「コンビニにおける食の定義を変える」常識を超える思考とは？【ファミマ南雲氏×藤原氏対談・後編】
  7. 7
    [マンガ]「うちは大丈夫」が一番危ない？EC不正注文を放置した末路
  8. 8
    アディダスが旗艦店リニューアル×CRM戦略で好調。ロイヤル顧客との「リアル接点」設計の全貌
  9. 9
    AI経由の注文が15倍に！Shopify Field CTOが語るエージェンティックコマースの衝撃
  10. 10
    同じAIなのに、なぜ差がつくのか？「コンテキスト」と「オントロジー」というEC実装の分かれ道
  1. 1
    顧客から「持続的に選ばれる」ための要素とは？AI時代の生存戦略【ファミマ南雲氏×藤原氏対談・前編】
  2. 2
    ファミマの大型キャンペーンに匹敵する売上効果に期待、楽天SPUにファミマがグループ外企業として初参画
  3. 3
    AI経由の注文が15倍に！Shopify Field CTOが語るエージェンティックコマースの衝撃
  4. 4
    「遊び心」と「育てる運用」で成果と独自性を両立！ZOZO事例に学ぶ、ユーザーを飽きさせない体験設計
  5. 5
    「コンビニにおける食の定義を変える」常識を超える思考とは？【ファミマ南雲氏×藤原氏対談・後編】
  6. 6
    「初回購入」で終わらせない。F2転換を最大化する「入口体験」の設計術
  7. 7
    アディダスが旗艦店リニューアル×CRM戦略で好調。ロイヤル顧客との「リアル接点」設計の全貌
  8. 8
    ECの命運握る「F1商品」、リピートを生む4つの鉄則
  9. 9
    横浜DeNAベイスターズに聞く、担当者の「熱量」が支えるグッズ・EC戦略
  10. 10
    同じAIなのに、なぜ差がつくのか？「コンテキスト」と「オントロジー」というEC実装の分かれ道