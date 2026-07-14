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ベイシア、「Beisia Foods Park 壬生店」を7月9日にオープン　惣菜・即食を強化

　ベイシアは、栃木県下都賀郡壬生町に「Beisia Foods Park 壬生店」を7月9日にオープンした。同社の栃木県への新たな出店は、2016年にオープンしたベイシアマート足利借宿店以来、約10年ぶりとなる。

　出店先である壬生町は、かんぴょうやいちごなどの農業が盛んであり、都心部へのアクセスが良好で、「おもちゃのまち」として親しまれている地域である。日常使いから多様なニーズに対応する店舗作りの一環として、スマートフォンやパソコンから注文された商品を配送する「ベイシアネットスーパー」のサービスを展開する。配送の他、店舗受け取りにも対応しており、買い物時間を短縮したい利用者は、レジに並ぶことなく店内のサービスカウンターで商品を受け取ることができる。

　実店舗の売場では、地場野菜や初導入の銘柄牛「足利マール牛」を取り扱う生鮮食品コーナー、ローカルグルメを揃えた惣菜コーナーを展開する。また、既存店より広く確保された飲料やラーメンコーナー、駄菓子コーナー「おかしのくに」の他、冷凍野菜やワンプレート商材を豊富に揃えたフローズンコーナーなどを設け、時短ニーズにも対応する売場構成となっている。

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