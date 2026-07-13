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CommerceZineニュース

キャンドゥ、イオンのプライベートブランド「トップバリュ」の販売を開始

　キャンドゥは、7月10日よりイオンのプライベートブランド「トップバリュ」食品の取扱いを開始し、イオングループ施設や路面店を中心とした直営店445店舗にて順次販売する。具体的な取扱店舗は同社Webサイトの店舗検索から確認できる。

　同取り組みは、近年のエネルギー高騰や円安によるコスト上昇といった課題に対し、イオングループ入り後、進めてきたグループシナジー創出の一環として実施される。食品の品揃えを充実させることで、市場で一層高まる顧客の節約志向や安全・安心に対する需要への対応を目指す。

　初期展開では、お菓子や飲料、おつまみなど全108品番を108円（税込）の一律価格で投入する。今後は、導入店舗数を随時拡大していくとともに、ユーザーニーズの動向にフィットした品揃えへの変更など、ライフスタイルに寄り添った提供へ向けた最適化を進めていく方針だ。

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2026/07/13 11:00 https://markezine.jp/news/detail/77160

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