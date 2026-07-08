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CommerceZineニュース

Yahoo!ショッピング、韓国コスメ専門の新たな売り場「ヤフショ韓コスMall」を公開

　LINEヤフーが運営する「Yahoo!ショッピング」は、韓国コスメ領域を強化し、専門の新たな売り場「ヤフショ韓コスMall」を公開した。

　新売り場公開の背景には、国内における韓国化粧品のニーズの高まりと同モールでの取扱高成長がある。日本化粧品工業会の統計によると、韓国からの化粧品輸入額は2022年以降1位を維持している。一方で、社内調査では正規品か判別できず購入に踏み切れないというユーザーの不安も浮き彫りになっており、新売り場では独自の基準を設けてこれに対応する。

　同モールでは、運営規模や販売実績、公式性の有無など複数の基準をクリアした優良ストアの商品に「ヤフショ認定韓コス」アイコンを付与する。さらに越境ECを手掛けるBEENOSグループと連携し、商品数を拡充した。また、BEENOSが「ココイイ」の名称で出店し、現地から正規品を直接輸出して販売する。

　機能面では、チャット形式での検索や、AIが自動で複数商品を比較する「AIおまかせ比較」などの生成AI機能にも一部商品を除き対応する。今後は解説コンテンツなどを追加し、日常的に利用できるサービスへの拡充を目指す。なお、同モールの公開を記念し、最大50％OFFのクーポンを配布するキャンペーンなども順次実施する。

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2026/07/08 13:30 https://markezine.jp/news/detail/77138

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