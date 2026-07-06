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大人需要を狙った新業態の「トイザらス」が上野マルイにオープン

　丸井グループは、上野マルイ地下1階に、大人が玩具を楽しむ層を指すキダルト向けの新業態「トイザらス 上野マルイ店」を2026年7月17日にオープンする。同店は、子どもの頃に憧れた玩具やキャラクターを再び楽しみたいというニーズと、自分の趣味に投資する大人のホビー需要の高まりを背景に誕生した新コンセプト店舗である。

　日本玩具協会の調査によると国内の玩具市場は2023年度に初めて1兆円を突破し、2025年度には1兆1,664億円へ拡大しており、同店はその成長を牽引するキダルト層のニーズに特化した店舗として展開する。

　「トイザらス 上野マルイ店」の売場面積は約102.66平方メートルで、大人が自分のために楽しめる玩具を中心にラインアップした売場構成が特徴となる。懐かしさを呼び起こすアイテムから、世界的に人気の「FUNKO POP!」、高可動フィギュア「BLOKEES」などの最新コレクタブル商品まで幅広く展開する。

　国内外のメーカーから多数のブラインドボックスを取り揃え、話題のサッカー選手を集めることができる「BALLERS FIFAシリーズ1」などを販売する。

© FIFA, FIFA’s Official Licensed Product Logos, and all brand elements, designs and trade names of FIFA and FIFAe tournaments, events and products are copyrights and / or trademarks of FIFA.

また、インバウンド需要でも人気が高く、本物そっくりな見た目とふわもち感触が特徴のスクイーズブランド「iBLOOM」については、100種類以上を揃えた特別仕様の売場を設置し、体験型の空間を提供する。

 

※写真は「トイザらス 博多マルイ店」

　オープンを記念し、iBLOOM製品を1回合計税込2,000円以上購入した利用者を対象に、限定デザインのノベルティを先着500個限定でプレゼントするキャンペーンも実施する。

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2026/07/06 13:15 https://markezine.jp/news/detail/77125

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