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トライアルと西友、経営統合1年　PB相互展開や新業態出店で成果

　トライアルホールディングスと西友は、2026年7月1日で経営統合から1年を迎えた。両社は統合時に掲げた「既存店の強化」「出店戦略」「収益性の向上」「リテールメディア展開」の4つの施策を軸にPMI（ポスト・マージャー・インテグレーション）を進めてきたほか、EC連携の強化にも着手している。

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PB相互展開や新業態出店で成果

　既存店強化では、トライアルのプライベートブランド（PB）と西友の「みなさまのお墨付き」を相互に展開。2025年10月の「合同感謝祭」やブラックフライデーの共同開催、2026年2月の「PB祭り」など、両社合同の販促施策を実施した。

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　新業態「トライアル西友」は関東圏を中心に展開しており、1号店の花小金井店では、転換後2カ月間で売上高が前年同期比約42%増、客数が約36%増となった。今後3年間で30店舗の業態転換を計画している。小型店舗「TRIAL GO」も首都圏で展開を進めており、現在5店舗を出店。近隣の西友店舗を製造拠点として活用する仕組みで、今後3年間で100店舗の出店を計画している。

リテールメディアとEC事業でも連携

　リテールメディア分野では、トライアルが九州エリアで展開してきた店舗内デジタルサイネージを活用した施策を、西友の首都圏店舗にも導入を開始した。EC事業では、両社のEC事業を横断的に手がける新会社「TRYU」を設立。西友のネットスーパー運営ノウハウとトライアルの店舗網を組み合わせた「TRIALネットスーパー」を札幌市内で開始し、今後は九州・関西・関東エリアへの拡大を計画している。

　両社は、6月25日から7月5日まで、全国のトライアル・西友店舗とネットスーパーで統合1周年を記念したキャンペーン「ありがとう1周年 総力祭」を実施している。

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2026/07/01 12:45 https://markezine.jp/news/detail/77095

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