×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録
  • 新規会員登録

MarkeZine

SalesZine

ニュース

記事

特集

イベント

新着記事一覧を見る

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

XA Holdings河野氏がホットなトピックに迫る！　EC×AI活用最前線

同じAIなのに、なぜ差がつくのか？「コンテキスト」と「オントロジー」というEC実装の分かれ道

　AI活用がEC事業者の実務課題として急浮上するなか、「何から始めればいいか」「他社はどこまで進んでいるのか」「自社はどこにいるのか」疑問を持つ方は多いでしょう。XA Holdings代表取締役の河野貴伸氏が、EC事業者におけるAI実装のリアルを現場視点で紐解きます。今回は、多くの人が最初に直面する「ツール選び」の罠と、AI活用の成否を分ける真の土台について。魔法のプロンプトを追い求める前に知っておくべき「コンテキスト」と「オントロジー」の重要性を解説します。

“どのAIツールがいい？”よくある悩みは本質ではない

　先日、小売企業向けの勉強会で登壇したとき、最前列にいた方からまっすぐな質問をもらいました。

　「結局、うちはどのAIツールを入れたら良いのでしょうか」

　その問いには、強い既視感があります。AI活用の相談を受けると、最初に出てくるのはたいてい「ツール選び」です。商品説明の自動生成、問い合わせ対応のチャットボット、社内向けのアシスタント。選択肢は増え続け、どれも便利そうに見える。迷う気持ちは、よくわかります。

　ただ、私が今まさに支援し続けている国内EC事業者の現場をいくつも見てきて感じるのは、ツールそのものの差は思ったほど大きくない、ということです。同じ生成AIを、似たような業務に当てているのに、片方の会社では成果が静かに積み上がり、もう片方ではいつの間にか誰も開かなくなる。その分かれ道は、ツールの外側にあります。

　この連載では、EC事業者がAIをどう実装していくのかを、現場の視点で追っていきます。今回はあえて、最も地味な土台の話から始めさせてください。少し抽象的に聞こえるかもしれません。それでも、ここを外すと後の回がすべて空回りします。

　鍵になるのは「コンテキスト」と「オントロジー」、この2つの言葉です。

同じツールなのに、なぜ差がつくのか

　AI活用がうまくいっている会社を観察すると、共通点があります。AIに「自社のこと」をきちんと渡しているのです。商品データ、過去の問い合わせ対応の蓄積、ブランドのトーン、季節ごとの売れ筋。AIはそれらを手がかりに、その会社らしい答えを返します。

　うまくいかない会社は、AIを自動販売機のように扱ってしまう。プロンプトという名のコインを入れれば、欲しい答えが出てくる——そう期待してしまうのです。けれど実際に出てくるのは、どこかで見たような一般論。「AIを入れたのに、思ったほど使えない」という声の多くは、ここで生まれています。

　「AI導入＝業務効率化」という等式も、躓きの一因だと思います。効率化はあくまで結果であって、その手前に「AIに何を見せ、何を判断させるのか」という設計がある。設計を飛ばして効率だけを求めると、最初の数週間は物珍しさで使われ、やがて静かに放置される。よくある失敗の形です。差がつくのはツールの性能ではなく、AIに渡している情報の質と構造にあります。まずはこの一点を、出発点に置きたいと思います。

「プロンプト」から「コンテキストの設計」へ

　「AIに渡す情報を設計する」という営みには、既に名前が付いています。コンテキストエンジニアリングです。2025年の終わりごろから、AI開発の現場で急速に共通言語になりました。

　少し前まで、AIを使いこなす技術といえばプロンプトエンジニアリング、つまり指示文の書き方の工夫でした。コンテキストエンジニアリングは、そこから視点を一段階引き上げます。1つの指示文ではなく、AIが受け取る情報環境そのものを、設計の対象として捉える。

　指示、参照すべき社内データ、過去のやりとりの記憶、使える道具、今がいつでどんな状況か。それらをまとめてAIに届ける仕組みを作る、という発想です。開発元のAnthropicは、2025年9月29日に公開した「Effective context engineering for AI agents」[1]で、これをプロンプトエンジニアリングの自然な発展形と位置づけ、AIが考えている間に「最適な情報の組み合わせ」を選び、保ち続ける一連の工夫だと説明しています。プロンプトが「言い方」の工夫なら、コンテキストエンジニアリングは「何を見せるか」の設計だと言い換えてもいい。

　興味深いのは、ここでの制約が「量」ではなくなっている点です。AIが一度に読み込める情報量は、年々大きく増えている。にもかかわらず、Datadogが公開した調査レポート「State of AI Engineering」[2]は、『多くのチームは、自分たちのモデルのコンテキストサイズ全体を適切に使い切るには至っていない（the majority of teams don't come close to using the full context size of their models）』と指摘します。

　問題は詰め込める量ではなく、判断に効く情報をどれだけ選び、整理して渡せるか。質のほうが、新しいボトルネックになっているのです。たくさん見せれば賢くなる、という単純な話ではありません。

[1] Anthropic『Effective context engineering for AI agents』（2025年9月29日公開）

[2] Datadog『State of AI Engineering

次のページ
良い文脈は、どこから来るのか

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
XA Holdings河野氏がホットなトピックに迫る！　EC×AI活用最前線連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

XA Holdings株式会社　代表取締役／CAIO 河野貴伸（コウノタカノブ）

　1982年生まれ。東京の下町生まれ、下町育ち。からくり人形師を祖に持つ河野家の十五代目。2000年からフリーランスのCGクリエイター、作曲家、デザイナーとして活動。2013年、ブランディングエージェンシー、株式会社フラクタ創業、代表取締役就任。2020年、上場企業にバイアウト。2024年1月、フラクタの代表を辞任...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/06/30 08:30 https://markezine.jp/article/detail/77026

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    AI検索で自社はどう説明されているか？SEOの延長では語れない「AEO対策」の考え方
  2. 2
    アディダスが旗艦店リニューアル×CRM戦略で好調。ロイヤル顧客との「リアル接点」設計の全貌
  3. 3
    「初回購入」で終わらせない。F2転換を最大化する「入口体験」の設計術
  4. 4
    顧客から「持続的に選ばれる」ための要素とは？AI時代の生存戦略【ファミマ南雲氏×藤原氏対談・前編】
  5. 5
    「コンビニにおける食の定義を変える」常識を超える思考とは？【ファミマ南雲氏×藤原氏対談・後編】
  6. 6
    テレビ通販のショップチャンネルがソーシャルコマース型の新ECで狙う「スマホ世代」
  7. 7
    [マンガ]「うちは大丈夫」が一番危ない？EC不正注文を放置した末路
  8. 8
    SNS運用も広告もやらないのに、話題化し売れる理由とは？ラッシュジャパンが広告なしで描くEC戦略
  9. 9
    AI経由の注文が15倍に！Shopify Field CTOが語るエージェンティックコマースの衝撃
  10. 10
    ECの命運握る「F1商品」、リピートを生む4つの鉄則
  1. 1
    顧客から「持続的に選ばれる」ための要素とは？AI時代の生存戦略【ファミマ南雲氏×藤原氏対談・前編】
  2. 2
    ファミマの大型キャンペーンに匹敵する売上効果に期待、楽天SPUにファミマがグループ外企業として初参画
  3. 3
    AI経由の注文が15倍に！Shopify Field CTOが語るエージェンティックコマースの衝撃
  4. 4
    「コンビニにおける食の定義を変える」常識を超える思考とは？【ファミマ南雲氏×藤原氏対談・後編】
  5. 5
    横浜DeNAベイスターズに聞く、担当者の「熱量」が支えるグッズ・EC戦略
  6. 6
    ECの命運握る「F1商品」、リピートを生む4つの鉄則
  7. 7
    「初回購入」で終わらせない。F2転換を最大化する「入口体験」の設計術
  8. 8
    アディダスが旗艦店リニューアル×CRM戦略で好調。ロイヤル顧客との「リアル接点」設計の全貌
  9. 9
    [マンガ]「うちは大丈夫」が一番危ない？EC不正注文を放置した末路
  10. 10
    3日間で2.000個販売、実店舗の売上にも波及。magpicに学ぶ、TikTok Shop成功法則