×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録
  • 新規会員登録

MarkeZine

SalesZine

ニュース

記事

特集

イベント

新着記事一覧を見る

連載記事一覧を見る

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Autumn（2026.09.08-09）

MarkeZine Day 2026 Autumn（2026.09.08-09）

MarkeZine Day 2026 Autumn（2026.09.08-09）

CommerceZineニュース

「mix.tokyo」「NANO universe」、開封時点の情報を動的表示するメール配信を開始

　Zeta Global Japanは、自社のリアルタイムパーソナライゼーションソリューション「Liveclicker by ZETA」が、TSIホールディングスの公式オンラインストア「mix.tokyo」および「NANO universe」のメールコミュニケーションに導入されたと発表した。

　TSIホールディングスは、公式オンラインストアなどのデジタル接点を通じた顧客関係の維持に取り組んでいる。同社では、会員属性や好みにあわせたコンテンツ配信において、クリエイティブ制作や設定作業の複雑化によるリソース不足が課題となっていた。

　こうした課題に対し同社は、既存のメール配信エンジンを維持したまま、メール開封時点の情報や会員属性に応じてコンテンツを動的に表示する「Liveclicker by ZETA」を導入した。キャンペーン終了までのカウントダウン表示、スクラッチ機能による会員ステージ確認、Webサイトの最新情報の自動反映などを実装し、情報の最新化とメール内での行動促進、運用工数の削減を実現している。

　TSIは今後、アニバーサリー関連をはじめとする各シナリオでパーソナライズの強化を進めるとしている。

【関連記事】
ZETA、Shopify公式アプリで「ZETA SEARCH」のデータ連携を強化
約3人に1人が商品購入時の情報収集にAIを活用／ZETA調査
インターネット卸・仕入れモール「NETSEA」、サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」を導入
ZETA、ネオジャパン、LIVEX AIがリテールメディア分野で業務提携を発表
ZETA、生成AIとの連携基盤製品「ZETA LINK for AI」を提供開始

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
CommerceZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

CommerceZine編集部（コマースジンヘンシュウブ）

CommerceZine編集部です。コマース、リテール業界に役立つ情報をお届けします。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/08/06 15:00 https://markezine.jp/news/detail/77351

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    AIに見つけられ顧客に選ばれるには？アクセンチュアに聞く、3段階の「エージェンティックコマース」対応
  2. 2
    ECのKPIで一喜一憂しない方法〜月次・週次・日次の正しい役割分担〜
  3. 3
    コンセプトの見直しで年商20億円規模へ　急成長中の「セルフレジ専用エコバッグORIBA」のEC戦略
  4. 4
    「なぜ売れた？」を逃さない。ユナイテッドアローズが挑む、現場の声を“良質に”収集する店舗AX
  5. 5
    松屋がTikTokの上半期ヒットアイテム部門賞に。出店3ヵ月目で月商8,500万円達成のEC戦略
  6. 6
    【NRF APAC 2026 現地レポート】逸見光次郎氏が読み解く、3つの注目キーワード
  7. 7
    [マンガ]ECの購入を左右する「商品画像」、何から撮影すべき？
  8. 8
    AIで「1人あたり売上8億円」の組織を作るには？「Yunth」展開のAiロボティクス、急成長の裏側 NEW
  9. 9
    ベテラン店員のノウハウをAI活用で標準化。ホームセンター「グッデイ」の現場主義AI実装術
  10. 10
    圧倒的レビュー数をどう活かす？生成AI時代のEC戦略を「and ST」が語る
  1. 1
    コンセプトの見直しで年商20億円規模へ　急成長中の「セルフレジ専用エコバッグORIBA」のEC戦略
  2. 2
    AIに見つけられ顧客に選ばれるには？アクセンチュアに聞く、3段階の「エージェンティックコマース」対応
  3. 3
    ベテラン店員のノウハウをAI活用で標準化。ホームセンター「グッデイ」の現場主義AI実装術
  4. 4
    楽天市場「AI-nization」の現在地：業務を劇的削減し、購入体験を革新する次世代EC戦略
  5. 5
    「なぜ売れた？」を逃さない。ユナイテッドアローズが挑む、現場の声を“良質に”収集する店舗AX
  6. 6
    「遊び心」と「育てる運用」で成果と独自性を両立！ZOZO事例に学ぶ、ユーザーを飽きさせない体験設計
  7. 7
    [マンガ]ECの購入を左右する「商品画像」、何から撮影すべき？
  8. 8
    会話で購買する未来にどう備える？Salesforceに学ぶエージェンティックコマースの今
  9. 9
    ECのKPIで一喜一憂しない方法〜月次・週次・日次の正しい役割分担〜
  10. 10
    【NRF APAC 2026 現地レポート】逸見光次郎氏が読み解く、3つの注目キーワード