「mix.tokyo」「NANO universe」、開封時点の情報を動的表示するメール配信を開始

Zeta Global Japanは、自社のリアルタイムパーソナライゼーションソリューション「Liveclicker by ZETA」が、TSIホールディングスの公式オンラインストア「mix.tokyo」および「NANO universe」のメールコミュニケーションに導入されたと発表した。

TSIホールディングスは、公式オンラインストアなどのデジタル接点を通じた顧客関係の維持に取り組んでいる。同社では、会員属性や好みにあわせたコンテンツ配信において、クリエイティブ制作や設定作業の複雑化によるリソース不足が課題となっていた。

こうした課題に対し同社は、既存のメール配信エンジンを維持したまま、メール開封時点の情報や会員属性に応じてコンテンツを動的に表示する「Liveclicker by ZETA」を導入した。キャンペーン終了までのカウントダウン表示、スクラッチ機能による会員ステージ確認、Webサイトの最新情報の自動反映などを実装し、情報の最新化とメール内での行動促進、運用工数の削減を実現している。

TSIは今後、アニバーサリー関連をはじめとする各シナリオでパーソナライズの強化を進めるとしている。

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