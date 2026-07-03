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イオンリテール、7月15日にイオンスタイル新松戸をオープン　Z世代向けコスメや調剤薬局も展開

　イオンリテールは7月15日「イオンスタイル新松戸」をオープンする。新店舗は、食品売場とヘルス＆ビューティケア売場・調剤薬局を構えるフード＆ドラッグの店舗として商品やサービスを提供する。

　同店は1981年開店の「ダイエー新松戸店」などを前身とする拠点を刷新して出店する。周辺の子育て世帯やシニア層の他、隣接する大学のZ世代に向けたアジアンコスメをはじめとするトレンドコスメの拡充や、多様な世帯ニーズに合わせた生鮮品を展開する。

　さらに、デジタルを活用したOMO施策として、スマートフォンやPCから注文した商品を自宅へ届けるほか、店内の専用カウンターやロッカーでも受け取れる「おうちでイオン イオンネットスーパー」を7月27日15時より受付開始する。また、店頭で購入した商品を当日に自宅へ配送する「即日便」も展開する。

　店頭のオペレーションでは、購入者が携帯端末を使って自ら商品をスキャンしながら買い回り、精算のみをセルフで行う「レジゴー」やキャッシュレスセルフレジを導入する。くわえて、1階の「イオン薬局」では、処方せん受付やマイナンバーカード確認、問診回答を患者自身で行える「AI受付機」を設置し、待ち時間短縮と受付業務の効率化を図る。

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2026/07/03 14:00 https://markezine.jp/news/detail/77110

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