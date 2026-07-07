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「TikTok Summer Fit & Beauty Fest」が日本で初開催　8月31日まで

　TikTok for Businessは、7月1日から8月31日まで、フィットネスと美容に特化したキャンペーン「TikTok Summer Fit & Beauty Fest」を日本で初めて開催している。同キャンペーンは、サマーシーズンに高まる美容・ヘルスケア需要を捉え、スポンサーブランドのサービスを特設サイトやアプリ内で紹介するほか、クリエイターによるVlogコンテンツなどを掲載し、ブランドとユーザーとの新たな接点を創出するマーケティング施策である。

　「TikTok Summer Fit & Beauty Fest」実施の背景には、美容コンテンツの人気とプラットフォーム自体の規模拡大がある。同プラットフォームの月間アクティブユーザー数は、2026年5月末時点で4,950万人（TikTokとTikTok Liteの合計重複除く）を超えている。なかでも美容・ヘルスケア領域のコンテンツは成長を続けており、メイクアップやスキンケア、フィットネスなど幅広いテーマでユーザーの関心を集めている。

　特に自分磨きに関連するビューティーカテゴリ全体では、2025年と2026年の1～2月比較において動画視聴数が前年比11％増、検索数が前年比228％増を記録した。ハッシュタグでも「ボディケア」や「肌荒れ救世主」など、悩みや目的を起点に自ら検索して情報収集を行うユーザーが増加している。TikTok for Businessは、情報収集にとどまらず購買行動にもつながるプラットフォームとして、同キャンペーンを通じて新たな顧客接点の創出を図る。

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2026/07/07 08:00 https://markezine.jp/news/detail/77126

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