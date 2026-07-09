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CommerceZineニュース

コールマン、日帰りキャンプの楽しみ方を提案するポータルサイト「ちょこキャン！」を開設

　ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社コールマン事業部（以下、コールマン）は、「休日のおでかけに“ちょこっと”キャンプ気分をプラス！」をテーマにしたポータルサイト「ちょこキャン！」を開設した。

　同サイトは、総合アウトドアブランドであるコールマンが、キャンプはハードルが高いと感じている初心者や自然が好きなファミリーに向けて、日帰りキャンプの魅力を伝えるポータルサイトである。

　普段のおでかけの中で短時間でも気軽にキャンプ気分を楽しめるよう、九州から関東エリアにある全12ヵ所のキャンプ場を紹介する。各施設の人気アクティビティや周辺の立ち寄りスポット、観光施設を組み合わせた具体的な1日のスケジュール例が掲載されており、キャンプ道具を持っていない人でも手軽に楽しめる「旅のしおり」として活用できる。また、利用者の様々なニーズに合わせて手軽に体験を探せるよう、主に次の3つの特徴を備えている。

  • 1日の流れがわかるおでかけプラン：キャンプ場だけでなく周辺施設を含めた時間ごとのスケジュールが掲載され、1日の過ごし方を具体的にイメージして安心して楽しめる。
  • ニーズに合わせたアクティビティ検索：「ペットと遊ぶ」「お酒を飲みながら過ごす」など、やりたいことからスムーズにキャンプ場を探せる。
  • エリアから探す手軽なキャンプ体験：決まったおでかけ先周辺のキャンプ場を検索でき、観光やレジャーの前後に立ち寄るなど、普段の行動予定に気軽に組み込むことができる。

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