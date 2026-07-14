AnyMind、中国SNS「RED（小紅書）」を活用した日本ブランド向け越境EC支援を本格展開

AnyMind Groupは、日本ブランド向けに、中国のSNSプラットフォームおよびECサービスである「RED（小紅書）」と「RED E-commerce Store」を活用した越境EC・D2C支援の提供を開始する。

対象となるのは、中国向けの公式販売チャネル構築や現地運用に課題を持つファッション、コスメ、ライフスタイル領域のブランド。支援内容には、REDのアカウントとショップの立ち上げ、KOLやクリエイター施策、ライブコマース、EC運営、物流連携、現地言語でのCS対応、配信後のデータ分析が含まれる。また、ライブ中の質問やコメント、売れ筋SKU、価格反応などを分析し、再販判断や商品訴求の改善につなげることで、REDを中国市場における継続的な販売検証チャネルとして活用する。

AnyMind Groupは2026年3月より、自社D2Cブランドでこの越境D2Cモデルの検証を行っており、月間GMVは4ヵ月連続で1,000万円を突破。先行する活用事例として、タレントの板野友美氏がプロデュースするファッションブランド「Rosy luce」では既存ファン層および新規ユーザーとの接点創出につなげ、女性向けファッションブランド「ORGUE」ではKOLによる着用紹介を通じた販売機会の創出に貢献している。今後同社は、マレーシアをはじめとするアジア各国・地域でもREDを活用した支援体制の強化を進める方針である。

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