×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録
  • 新規会員登録

MarkeZine

SalesZine

ニュース

記事

特集

イベント

新着記事一覧を見る

連載記事一覧を見る

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Autumn（2026.09.08-09）

MarkeZine Day 2026 Autumn（2026.09.08-09）

MarkeZine Day 2026 Autumn（2026.09.08-09）

CommerceZineニュース

AnyMind、中国SNS「RED（小紅書）」を活用した日本ブランド向け越境EC支援を本格展開

　AnyMind Groupは、日本ブランド向けに、中国のSNSプラットフォームおよびECサービスである「RED（小紅書）」と「RED E-commerce Store」を活用した越境EC・D2C支援の提供を開始する。

　対象となるのは、中国向けの公式販売チャネル構築や現地運用に課題を持つファッション、コスメ、ライフスタイル領域のブランド。支援内容には、REDのアカウントとショップの立ち上げ、KOLやクリエイター施策、ライブコマース、EC運営、物流連携、現地言語でのCS対応、配信後のデータ分析が含まれる。また、ライブ中の質問やコメント、売れ筋SKU、価格反応などを分析し、再販判断や商品訴求の改善につなげることで、REDを中国市場における継続的な販売検証チャネルとして活用する。

　AnyMind Groupは2026年3月より、自社D2Cブランドでこの越境D2Cモデルの検証を行っており、月間GMVは4ヵ月連続で1,000万円を突破。先行する活用事例として、タレントの板野友美氏がプロデュースするファッションブランド「Rosy luce」では既存ファン層および新規ユーザーとの接点創出につなげ、女性向けファッションブランド「ORGUE」ではKOLによる着用紹介を通じた販売機会の創出に貢献している。今後同社は、マレーシアをはじめとするアジア各国・地域でもREDを活用した支援体制の強化を進める方針である。

【関連記事】
NEとCafe24、越境ECで業務提携　ネクストエンジンとCafe24 PROの連携アプリを開発
越境ECで「資産性」商材が伸長　G-SHOCKやGrand Seikoも海外検索上位に
GMOグローバルEC、東京都「越境EC出品支援事業」の実務領域を担当
BEENOSグループ、越境EC支援事業を再編　新会社「BEENOS Solutions」設立
LILY BROWN、越境ECサービスのWorldShopping BIZ導入で228の国と地域対応

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
CommerceZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

CommerceZine編集部（コマースジンヘンシュウブ）

CommerceZine編集部です。コマース、リテール業界に役立つ情報をお届けします。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/07/14 08:45 https://markezine.jp/news/detail/77185

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    顧客から「持続的に選ばれる」ための要素とは？AI時代の生存戦略【ファミマ南雲氏×藤原氏対談・前編】
  2. 2
    LTVに約30％差を生む「定期通販のジレンマ」を解く。カード払い促進の変革を決済サービス開発者に聞く NEW
  3. 3
    「遊び心」と「育てる運用」で成果と独自性を両立！ZOZO事例に学ぶ、ユーザーを飽きさせない体験設計
  4. 4
    [マンガ]ECの購入を左右する「商品画像」、何から撮影すべき？
  5. 5
    会話で購買する未来にどう備える？Salesforceに学ぶエージェンティックコマースの今
  6. 6
    「コンビニにおける食の定義を変える」常識を超える思考とは？【ファミマ南雲氏×藤原氏対談・後編】
  7. 7
    [マンガ]「うちは大丈夫」が一番危ない？EC不正注文を放置した末路
  8. 8
    アディダスが旗艦店リニューアル×CRM戦略で好調。ロイヤル顧客との「リアル接点」設計の全貌
  9. 9
    AI経由の注文が15倍に！Shopify Field CTOが語るエージェンティックコマースの衝撃
  10. 10
    同じAIなのに、なぜ差がつくのか？「コンテキスト」と「オントロジー」というEC実装の分かれ道
  1. 1
    顧客から「持続的に選ばれる」ための要素とは？AI時代の生存戦略【ファミマ南雲氏×藤原氏対談・前編】
  2. 2
    ファミマの大型キャンペーンに匹敵する売上効果に期待、楽天SPUにファミマがグループ外企業として初参画
  3. 3
    AI経由の注文が15倍に！Shopify Field CTOが語るエージェンティックコマースの衝撃
  4. 4
    「遊び心」と「育てる運用」で成果と独自性を両立！ZOZO事例に学ぶ、ユーザーを飽きさせない体験設計
  5. 5
    「コンビニにおける食の定義を変える」常識を超える思考とは？【ファミマ南雲氏×藤原氏対談・後編】
  6. 6
    「初回購入」で終わらせない。F2転換を最大化する「入口体験」の設計術
  7. 7
    アディダスが旗艦店リニューアル×CRM戦略で好調。ロイヤル顧客との「リアル接点」設計の全貌
  8. 8
    ECの命運握る「F1商品」、リピートを生む4つの鉄則
  9. 9
    横浜DeNAベイスターズに聞く、担当者の「熱量」が支えるグッズ・EC戦略
  10. 10
    同じAIなのに、なぜ差がつくのか？「コンテキスト」と「オントロジー」というEC実装の分かれ道