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マーケターの「直感」を「論理的な戦略」に昇華する「5Sフレームワーク」

「これはいける！」という直感はなぜ敗れるのか？直感を戦略に変える「1つ目のS：See（観察）」の技術

　マーケターとしての鋭い直感が、会議室での「根拠になるデータは？」という問いに阻まれ消えていく……そんな経験はないでしょうか。本連載では、積水ハウス イノコムCROの日ノ澤氏が、感性と論理を融合させ、直感を納得感ある戦略へと昇華させる「5Sフレームワーク」を提唱します。第1回は、生成AIを思考のパートナーとして活用し、確証バイアスを排除して顧客の「無言のリアル」を正しく観察する（See）手法の解説です。

会議室で消えていく「現場の良い直感」

　「これは絶対に顧客に喜ばれるはずだ！」

　現場の最前線で顧客と向き合うマーケターや企画担当者なら、これまでの経験と観察から導き出された「単なる思いつきではない直感的判断」を持つ瞬間があるはずです。しかし、いざその企画を会議室で提案すると、経営陣や上司からこう問われます。

　「その直感が正しいという、客観的な定量的なデータはあるの？」

　返す言葉に詰まり、有望な企画がそこで頓挫してしまう。あるいは、根拠となるデータを提示できず、結局無難な施策提案に落ち着いてしまう。そんな悔しい経験をしたことはないでしょうか。

　組織として投資を行う以上、個人の思い込み（確証バイアス）によるリスクを排除し、客観的なデータによって判断の妥当性を検証することは、ビジネスにおいて当然の流れです。その一方で、データで証明しきれなかった多くの「良い直感」が消えていく現実を、私は非常にもったいないと感じています

　本連載では、こうした「直感とデータ」の間に横たわる深い溝を乗り越えるための実践的なアプローチを解説していきます。

Take Away：この記事で得られる3つのヒント

・属人的な「現場の直感」を、誰もが納得できる「適切な仮説」へと変換するプロセス

・確証バイアスや「アンケートの罠」を抜け出し、顧客の「無言の行動データ」を直視する視点

・生成AIを「思考のパートナー」として活用し、顧客との認識のズレを客観的に修正する実践的な手法

感性とデータ、両極端な現場での原体験

　私自身、マーケターとして両極端な環境に身を置き、この「直感とデータ」の狭間で多くの葛藤を抱えてきました。

　顧客体験と感性を極めるオリエンタルランドから、徹底したデータ主義を貫くソフトバンクへと転身したときのことです。当初、私は顧客への熱い想いやインサイトを中心に提案を行いました。しかし、上司から返ってきたのは「今の話が顧客に刺さる根拠はなんですか？」という妥当性への問い。その反省から、今度は需要調査や市場規模などの定量データで、守りを固めて提案に臨みました。

　ところが、次の反応は「なぜ今、この戦略をやる必要があるのか？」というものでした。 データは現状を説明してくれても、決断の根拠となる「物語の軸」にはならなかったのです。

　通信や金融といった異業種を渡り歩いたマーケターとして、そして現在、積水ハウス イノコムでCRO（Chief Research Officer）を務める中で確信しているのは、人を動かす戦略には「感性（直感）」と「データ（論理）」の融合が不可欠だということです。

次のページ
直感を納得・妥当性のある戦略にする「5Sフレームワーク」

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この記事の著者

日ノ澤 恵莉（ヒノサワ エリ）

積水ハウス イノベーション＆コミュニケーション株式会社 CRO（Chief Research Officer） 

Royal Holloway, University of London MBA修了。オリエンタルランドでテーマパークのマーケティング戦略・商品企画を担当後、ソフトバンクや大手損害保険会社...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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2026/04/07 08:00 https://markezine.jp/article/detail/50551

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