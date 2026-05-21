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LINE経由売上が135％に。アプリの行動データが叶えたショップチャンネルのOne to One接客

　「アプリとLINEのデータがつながらない」そんなマーケター共通の悩みを、ショップチャンネルはどう解決したのか。 広告単価の高騰やプライバシー規制の影響で、新規獲得が困難な今、重要視されているのが「既存顧客とのLTV向上」だ。しかし、多くの企業が「アプリ内の行動データが他チャネルと分断されている」という課題に直面している。 本記事では、ジュピターショップチャンネルが、アプリ計測ツール「Adjust」とLINE CRMツール「Ligla」を連携させ、LINE経由売上135％を達成した舞台裏を詳解。リアルタイムかつパーソナライズされた「次世代のLINE接客」の正体に迫る。

新規獲得が難しい時代、LINE×CRMへの注力が盛んに

　TimeTechnologiesの浅利氏は、昨今のマーケティング環境を「新規獲得の限界」と定義。検索結果からサイトへ遷移せずに解決する「AIオーバービュー」（ゼロクリック検索）の普及が、流入数減少に拍車をかけていると指摘した。

　さらに、プライバシー規制による広告精度の低下や、サービスのコモディティ化によるCPA（顧客獲得単価）の高騰が重なり、「新規獲得に依存し続けるモデル」はもはや持続不可能であると警鐘を鳴らした。

TimeTechnologies　マーケティング部 部長　浅利 学氏

　既存顧客との関係構築が急務となる中、浅利氏は「チャネルの再定義」を促す。若年層を中心としたメール離れや、アプリのプッシュ通知が埋没・停止されるなど、従来手法の限界が見えてきたからだ。

　そこで浅利氏が提言するのが、生活インフラであるLINEと、顧客データを高度に連携させるCRM施策だ。LINEは他チャネルを圧倒する開封率・クリック率を誇るだけでなく、「いつ、誰が、どこから来たか」を蓄積するハブ、すなわち「簡易的なCDP」としても機能する。

　「たとえば、流入経路に合わせたメッセージの出し分けや、Web上の行動履歴に基づくパーソナライズされた商品レコメンドも可能。これまでのCRMでは困難だった『今、その人が欲しい情報』の提供が、LINEなら実現できます」（浅利氏）

　ユーザー一人ひとりに最適化されたOne to Oneコミュニケーションは、もはや理想論ではなく、LTV（顧客生涯価値）向上のための必須条件だ。顧客の反応がダイレクトに現れるLINEにおいて、先進企業がデータ連携を急ぐのは、「適切なタイミングで、適切な情報を届ける」ことの成否が、そのまま顧客離脱の防止に直結するからに他ならない。

既存ファンを逃さないために。ショップチャンネルが直面した「一斉配信」の限界

　先述の浅利氏の指摘を受け、ジュピターショップチャンネルの相澤氏は「当社でもLTVの向上が新たな指標になっている。新規獲得と並行して、既存ユーザーの継続利用を促す必要がある」と市場変化の実感を語った。

ジュピターショップチャンネル　EC本部 Eコマース部 eCRMグループ LINE・アプリチーム長　相澤 将吾氏 

　同社は24時間放送のテレビ通販「ショップチャンネル」を軸に事業を展開してきた。番組視聴後は電話による購入に加え、近年はECサイトや公式アプリの利用も増加。オフラインとオンライン、ふたつのチャネルを併用して長年利用を続ける熱心なユーザーを抱える。この既存ユーザー層に対してメルマガやLINEによる利用促進・販促施策を実施した結果、2024年度には約1,678億円という過去最高売上を記録した。

　しかし、その後の販促強化で壁にぶつかった。メルマガ会員にはセグメント配信を行う一方で、LINE公式アカウント単体では「誰が今、どの商品を見ているか」というリアルタイムの関心を捕捉できず、結果としてすべての友だちに同じ情報を送る「一斉配信」に頼らざるを得ない状況だった。

　「配信コストの面でも、LINEの友だちが増えるほどターゲットを絞って配信することが理想です。しかし、年齢や地域、性別といったLINE公式アカウント上の情報だけでは、ユーザーの行動や関心は理解できません。LINEでも最適な情報をお客様に届けるため、Liglaを導入しました」（相澤氏）

クリックすると拡大します

　Liglaを採用した決め手は、「ID連携前のライト顧客」に対しても、その行動に基づいたアプローチができる点だ。多くのLINEマーケティングツールがLINEのID連携を前提としている一方、LiglaはID連携をしていないユーザーに対しても、サイト内の行動を計測して蓄積し、配信に活用できる

　浅利氏は、ジュピターショップチャンネルと同様の課題を抱える企業は多いと指摘する。「今、何に悩み、何を欲しているか。顧客の微細なサインを察知し、即座に個別のコミュニケーションへと昇華させる。これができなければ、アクション（購入）へ導くことは難しい」とし、顧客の行動をもとにパーソナライズしたLINE活用の重要性を改めて強調した。

　では実際に、ショップチャンネルではLiglaをどのように活用したのか。相澤氏は3つの実践を紹介した。

次のページ
「サイト内行動データ」を基に設計した3つのLINE施策

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この記事の著者

岡田 果子（オカダ カコ）

IT系編集者、ライター。趣味・実用書の編集を経てWebメディアへ。その後キャリアインタビューなどのライティング業務を開始。執筆可能ジャンルは、開発手法・組織、プロダクト作り、教育ICT、その他ビジネス。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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2026/05/21 11:00 https://markezine.jp/article/detail/50705

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