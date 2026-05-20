明日開催！オンラインでAI×マーケティングを学べるMarkeZine Day【視聴無料】

こんにちは、MarkeZine編集部です。MarkeZineがオンラインで開催する「MarkeZine Day 2026 Online」、いよいよ明日5月21日（木）となりました！

本イベントは「AIで解き放つ、マーケティングの真価」のコンセプトのもと、AI×マーケティングの最前線を1日で学ぶことができます。オンラインで視聴いただけるイベントとなり、どこからでもお気軽に参加いただけます。

セッションの参加登録は本日20日（水）13時まで！視聴ができるのは事前登録いただいた方のみとなりますので、まだの方はお急ぎください。

イベントの詳細や視聴登録は、MarkeZine Day公式サイトから

【タイムテーブル】事例からトレンド解説まで！AI×マーケティングを網羅できる1日

10:00～10:40

今、AI時代のブランドの「存在意義」を問い直す。顧客が価値を見出すブランド体験とは何か【JTB×日本KFC】

登壇者：風口 悦子 [JTB]/平田 雄己 [日本ケンタッキー・フライド・チキン]/モデレーター：安成 蓉子 [翔泳社]

【セッションで学べるポイント】

JTBと日本KFCは、AI時代のブランドの存在意義をどのように捉えているのか

顧客がブランドに見出す価値はどう変わり、マーケティングにどのような影響を与えているのか

AI時代における両社のブランド戦略や注力領域

11:40～12:10

AI SDRが変えるBtoB営業の新常識 ─ 商談獲得を自動化する実践アプローチ

登壇者：澤野 拓実 [DynaMeet]

【セッションで学べるポイント】

AI SDRとは何か ── 従来のSDR業務との違いと、リード対応から商談設定までを自動化する仕組み

AI SDR導入の実践知見 ── 「Meeton ai」の事例から見える設計のコツと成果指標の考え方

AI時代に営業組織はどう変わるか ── 人とAIの役割分担と、マーケターが押さえるべき変化

13:00～13:40

「経験則に基づく判断」から「数値に基づく判断」へ：花王に学ぶ需要予測へのAI活用アプローチ

登壇者：石渡 健祐 [花王]/箕輪 映友子 [花王]/松本 健太郎 [EVERRISE／コモレビ]

【セッションで学べるポイント】

花王が需要予測へのAI活用推進で直面した課題

消費者ニーズをより確かな根拠に基づいて捉える仕組み

示唆出しにとどまらずマーケティング施策や供給判断につなげる体制

13:50～14:30

AIによる「没個性化」を超えて。ブランドに命を宿し生活者との関係性を編み直す「Branded AI Agent」実装メソッド

登壇者：中島 優人 [博報堂]/岸本 悠祐 [博報堂テクノロジーズ]

【セッションで学べるポイント】

AI時代に陥りがちな“ブランドの同質化”を回避するブランディングの考え方

AI時代のブランド規定から体験デザインまでの方法論

AIの技術進化を踏まえた今後のブランド体験展望

14:40～15:10

消費者の隣にいるAIは忘れない ー あなたのブランドはどう記憶されているか

登壇者：阿部 成行 [アドビ]

【セッションで学べるポイント】

AIが選択を仲介する時代に、マーケティングの競争原理がどう変わるのか

自社の知見が「資産」として残る組織と、残らない組織の違い

学びの主導権を自社に持つための仕組みと基盤の考え方

15:20～15:50

なぜ自社はAI経由でCVを獲得できないのか？ 検索の激変期に『勝つ企業』のマーケティング戦略

登壇者：藤井 慧里 [Speee]

【セッションで学べるポイント】

AI検索の普及がもたらす顧客の行動変化

AIに選ばれ、顧客を獲得する次世代マーケティング戦略の全体像

検索の激変期において、マーケティング責任者が下すべき「予算・リソースの最適配分」と投資判断の基準

16:00～16:30

エージェンティック・コマース到来で、ブランドが備えるべきこととは？

登壇者：奥谷 孝司 [顧客時間／オイシックス・ラ・大地／Super Normal]

【セッションで学べるポイント】

エージェンティック・コマースの到来で、消費者はどう変わっていくか

ブランドがAIに学習させるべき資産とは？

エージェンティック・コマースを前提とした顧客体験の設計をどう考えるか？

16:40～17:10

AI時代の「信頼購買」戦略 ― 情報氾濫の中で選ばれる、インフルエンサーマーケティングの新常識

登壇者：三宮 翔太 [Vooster]

【セッションで学べるポイント】

AI時代における「信頼購買」のメカニズム

成果を阻む「3つの落とし穴」と正しいKPI設計

データとAIによる再現性の高いインフルエンサー選定

17:20～17:50

「AIペルソナの回答を、どう成形していくべきだろうか？」 - マーケティングリサーチ業が研究する疑似的なインサイトの定式化 -

登壇者：大塚 剛 [QO]

【セッションで学べるポイント】

実務的なAIペルソナ活用のアプローチ

AI研究の現在位置

新しい調査手法についての知見

18:00～18:30

キラリと光るインサイトやアイデアを「勝てる戦略」へ翻訳する思考のステップ ～直感とデータをAIで繋ぐ「5Sフレームワーク」とは～

登壇者：日ノ澤 恵莉 [積水ハウス イノベーション＆コミュニケーション]

【セッションで学べるポイント】

明日から実践できる「5Sフレームワーク」全体像：直感をAIでロジックへ翻訳し、組織を動かす戦略構築の全ステップ

顧客のリアルを観察する：仮説検証・リサーチの段階で、AIを活用し自分のバイアスを排除する方法

勝てるCEPを選び抜く：AIの「選択肢の広がり」に流されず、自社の強みが最も活きる「場面」に絞り込む方法

参加登録は本日20日（水）13時まで！イベントの詳細ページをチェック

イベントの翌日である5月22日に、MarkeZineは20周年を迎えます。テクノロジーが進化しても「顧客を理解し、価値を届ける」という本質は変わりません。AIという強力なパートナーを得た今、AX（AI Transformation）を推進するトップランナーたちはどのような未来を見据えているのか。本イベントではその最前線を共有します。

MarkeZine Day 2026 Online 開催概要

・日時：2026年5月21日（木）10:00～18:30

・場所：オンライン

・参加費：無料（事前予約制）

・注意事項 ：イベントを視聴できるのは、事前にご登録いただいた方のみとなります。5月20日（水）17:00頃に視聴方法をメールにてお送りする予定です。