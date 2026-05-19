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AIで“いま”を可視化！SNSから紐解くトレンド・インサイト分析

ご自愛・ご褒美消費vs節約志向？物価高時代、生活者の「聖域」を守る戦略的消費を紐解く

　昨今の物価高は、生活者の購買行動にも大きな影響をおよぼしています。本稿では、生成AIを用いたSNSデータの分析から見えてきた生活者の消費スタイルについて、プラスアルファ・コンサルティングが解説。「ご褒美消費」や「節約志向」といった購買行動の裏側にあるインサイトを明らかにします。

二極化する、生活者の財布の紐

　昨今の物価高騰は、生活者の購買行動に劇的な変化をもたらした。しかし、それは単なる「消費の冷え込み」ではない。X（旧Twitter）上の膨大な投稿データを分析すると、そこには「削るべきところは徹底的に削り、守るべきところには大胆に投資する」という、生活者の極めて戦略的な「メリハリ消費」の構造が浮かび上がってきた。

　本稿では、AIテキストマイニングツール「見える化エンジン」を用い、生活者が何に「ご褒美（聖域）」を見出し何に対して「我慢（節約）」をしているのか、その裏側にある切実な心理を解き明かしていく。

データで見る「ご褒美」の正体：日常に溶け込むスモールラグジュアリー

　今回は、Xより「奮発」「節約」といった消費に関連するキーワードを含む投稿を収集し、分析を行った。

【調査概要】
データソース：X
検索条件：「奮発」「自分へのご褒美」「節約」「我慢」
対象期間：2025年12月24日～2026年1月4日
分析件数：21,773件（データ取得後、bot・広告などの不要データを除外）
使用ツール：見える化エンジン

　まず「自分へのご褒美」「奮発」というキーワードを含む投稿を分析したところ、最も多い支出ジャンルは男女ともに「食費（自炊・日々の買い物）」に。これはかつての「ブランドバッグを買う」といった高額な贅沢よりも、日々の食卓に少し良い肉やスイーツを添える「日常のアップデート」が主流になっていることを示している。

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【男性のご褒美】実利と季節感の融合

　性別ごとに見ていくと、男性の投稿（3,488件）では、年末年始やクリスマスといった季節イベントに合わせた「奮発」が目立った。

  • 具体的な商材：A5ランクの牛肉、豪華な刺身ブロック、普段は買わない銘柄のお酒など
  • 消費心理：「仕事納め」や「帰省」といった、自分自身の役割や節目に対する「正当な報酬」として支出を正当化する傾向。また、具体的な数値や銘柄を挙げるなど、実利的な満足感を重視する声も多く見られた
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【女性のご褒美】感情の充足とパッケージの魔法

　一方、女性の投稿（2,995件）では、食材の質だけでなく「体験の質」を重視している様子がうかがえる。

  • 具体的な商材：期間限定のスイーツ、ブランドの限定パッケージなど
  • 消費心理：「可愛い」「癒やされる」といった感情のスパイクが購買のトリガーとなる。自分を労わる「自己肯定」の手段として、見た目やブランドの世界観に投資しているのが特徴
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「節約」は「ご褒美」とセット！生活者は“メリハリ”を使いこなしている

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この記事の著者

宮本 昂弥（ミヤモト タカヤ）

2020年に株式会社プラスアルファ・コンサルティング入社後、CRMツール「カスタマーリングス」とテキストマイニングツール「見える化エンジン」の新規営業に従事。顧客データ活用からVOC分析まで、企業の抱える幅広い課題解決を支援。現在は営業企画チームリーダーとして、イベント企画・運営やメディア露出なども担当。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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2026/05/19 08:00 https://markezine.jp/article/detail/50689

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