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Spotify主催のクリエイティブアワード「Spotify Hits 2026」が今年も開催

　Spotifyは、音声・動画・ディスプレイ・プレイリストといった幅広いフォーマットや、データを活用したターゲティングによってブランドの成長に貢献したキャンペーンを表彰するクリエイティブアワード「Spotify Hits 2026」の応募を開始した。

　同アワードは、日本で2024年10月に初めて実施されて以来、今回で3度目の開催だ。

　アワードでは、以下4つの部門賞とグランプリが選出される。

募集部門

【実施済みキャンペーンから応募する部門】

  • Seized the Moment 部門──ベストモーメントキャンペーン

　特定のモーメントを捉え、クリエイティブなアプローチでユーザーとエンゲージしたキャンペーン。

  • Ear Candy 部門──ベストイマーシブオーディオキャンペーン

　音声ならではのテクニックを活用し、最も没入感のある体験を実現したオーディオキャンペーン。

  • For the Fans 部門──ベストオーディエンスストラテジーキャンペーン

　優れたオーディエンス戦略でSpotify上のアーティストやクリエイターのファンたちと効果的にエンゲージしたキャンペーン。

  • Mic Drop──グランプリ

　総合的に最も優れたキャンペーン。

【課題に対する公募制の部門】

  • Future Hitmakers 部門──ベストイノベーティブアイディア

　ブランドから提供される課題に対する、Spotifyだからこそ実現可能なクリエイティブなキャンペーンアイデア。募集テーマは、6月初旬にWebサイトにて発表予定。

審査員（敬称略・五十音順）

  • 上坂あゆ美氏（歌人・文筆家）

  • 栗岩洋平氏（アサヒビール コミュニケーションデザイン部 担当副部長）
  • 佐藤雄介氏（電通 クリエーティブディレクター／CMプランナー）
  • 嶋浩一郎氏（博報堂 執行役員）
  • 西谷麻耶氏（ビザ・ワールドワイド・ジャパン ディレクター マーケティング）
  • 橋本昇平氏（スポティファイジャパン 広告事業部 クリエイティブ戦略統括）

【参加条件・対象者】

　2026年7月31日までに、Spotifyをマーケティングに活用したすべての企業、団体、広告会社が無料で参加できる。公募制の「Future Hitmakers」部門は実施済みキャンペーンからの応募ではなく、課題に対するアイデアの公募となる。同部門は、30歳以下の日本在住者が対象。所属や職種は問わない。また、応募課題および応募アイデアの数に制限はない。

　応募に関する詳細はSpotify Hits 2026 Webサイトへ。

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

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2026/05/18 12:30 https://markezine.jp/news/detail/50775

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