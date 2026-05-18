Spotify主催のクリエイティブアワード「Spotify Hits 2026」が今年も開催

Spotifyは、音声・動画・ディスプレイ・プレイリストといった幅広いフォーマットや、データを活用したターゲティングによってブランドの成長に貢献したキャンペーンを表彰するクリエイティブアワード「Spotify Hits 2026」の応募を開始した。

同アワードは、日本で2024年10月に初めて実施されて以来、今回で3度目の開催だ。

アワードでは、以下4つの部門賞とグランプリが選出される。

募集部門

【実施済みキャンペーンから応募する部門】

Seized the Moment 部門──ベストモーメントキャンペーン

特定のモーメントを捉え、クリエイティブなアプローチでユーザーとエンゲージしたキャンペーン。

Ear Candy 部門──ベストイマーシブオーディオキャンペーン

音声ならではのテクニックを活用し、最も没入感のある体験を実現したオーディオキャンペーン。

For the Fans 部門──ベストオーディエンスストラテジーキャンペーン

優れたオーディエンス戦略でSpotify上のアーティストやクリエイターのファンたちと効果的にエンゲージしたキャンペーン。

Mic Drop──グランプリ

総合的に最も優れたキャンペーン。

【課題に対する公募制の部門】

Future Hitmakers 部門──ベストイノベーティブアイディア

ブランドから提供される課題に対する、Spotifyだからこそ実現可能なクリエイティブなキャンペーンアイデア。募集テーマは、6月初旬にWebサイトにて発表予定。

審査員（敬称略・五十音順）

上坂あゆ美氏（歌人・文筆家）

栗岩洋平氏（アサヒビール コミュニケーションデザイン部 担当副部長）

佐藤雄介氏（電通 クリエーティブディレクター／CMプランナー）

嶋浩一郎氏（博報堂 執行役員）

西谷麻耶氏（ビザ・ワールドワイド・ジャパン ディレクター マーケティング）

橋本昇平氏（スポティファイジャパン 広告事業部 クリエイティブ戦略統括）