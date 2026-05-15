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MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

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AI時代こそ価値が増すのは「信頼できる人の言葉」。今、再定義されるインフルエンサーマーケ【視聴無料】

　こんにちは、MarkeZine編集部です。MarkeZineは、5月21日（木）に「MarkeZine Day 2026 Online」をオンラインで開催します。

　本イベントは「AIで解き放つ、マーケティングの真価」のコンセプトのもと、AI×マーケティングの最前線を1日で学ぶことができます。本記事では、編集部一押しの注目セッションをご紹介します。

【注目セッション】AI時代の「信頼購買」戦略を30分で解説！

　16時40分～17時10分に実施する『AI時代の「信頼購買」戦略 ― 情報氾濫の中で選ばれる、インフルエンサーマーケティングの新常識』には、AI時代の「信頼購買」をテーマにVoosterの代表取締役を務める三宮氏が登壇。

　近年、AIによる情報生成が加速していく中、消費者が受け取る情報は飽和状態に。こうした「情報氾濫」の中で、従来の広告やフォロワー数のみを重視した施策はもはや限界を迎えています。

　そしてAIが大量の情報を生成する時代になるほど、人は信頼している人の言葉を選ぶようになります。情報があふれる中でも、自分が信頼する人が「これが良かった」と言えば気になって調べ、最終的に購買行動までつながるのです。したがってAI時代にインフルエンサーの存在感は高まり、インフルエンサーマーケティングの価値は上昇していきます。

　本セミナーでは、インフルエンサーの言葉が記憶に残る心理を紐解き、新たな価値軸である「信頼購買」戦略を解説。さらに、110万件超の実績データとAIを活用し、勘に頼らず最適なエンゲージメントを生む最新の選定手法も紹介します。明日からのSNS戦略をアップデートするヒントが学べるセッションです！

詳細や視聴登録は、セッション詳細ページをチェック！

　2026年5月、MarkeZineは20周年を迎えます。テクノロジーが進化しても「顧客を理解し、価値を届ける」という本質は変わりません。AIという強力なパートナーを得た今、AX（AI Transformation）を推進するトップランナーたちはどのような未来を見据えているのか。本イベントでその最前線を共有します。

　セッションの参加登録は20日（水）13時まで！視聴ができるのは事前登録いただいた方のみとなりますので、まだの方はお早めにご登録ください。

MarkeZine Day 2026 Online 開催概要

・日時：2026年5月21日（木）10:00～18:30（本セッションは16:00～16:30）
・場所：オンライン
・参加費：無料（事前予約制）
・注意事項 ：イベントを視聴できるのは、事前にご登録いただいた方のみとなります。5月20日（水）17:00頃に視聴方法をメールにてお送りする予定です。

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この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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MarkeZine（マーケジン）
2026/05/15 07:00 https://markezine.jp/news/detail/50768

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