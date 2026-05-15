AI時代こそ価値が増すのは「信頼できる人の言葉」。今、再定義されるインフルエンサーマーケ【視聴無料】

こんにちは、MarkeZine編集部です。MarkeZineは、5月21日（木）に「MarkeZine Day 2026 Online」をオンラインで開催します。

本イベントは「AIで解き放つ、マーケティングの真価」のコンセプトのもと、AI×マーケティングの最前線を1日で学ぶことができます。本記事では、編集部一押しの注目セッションをご紹介します。

【注目セッション】AI時代の「信頼購買」戦略を30分で解説！

16時40分～17時10分に実施する『AI時代の「信頼購買」戦略 ― 情報氾濫の中で選ばれる、インフルエンサーマーケティングの新常識』には、AI時代の「信頼購買」をテーマにVoosterの代表取締役を務める三宮氏が登壇。

近年、AIによる情報生成が加速していく中、消費者が受け取る情報は飽和状態に。こうした「情報氾濫」の中で、従来の広告やフォロワー数のみを重視した施策はもはや限界を迎えています。

そしてAIが大量の情報を生成する時代になるほど、人は信頼している人の言葉を選ぶようになります。情報があふれる中でも、自分が信頼する人が「これが良かった」と言えば気になって調べ、最終的に購買行動までつながるのです。したがってAI時代にインフルエンサーの存在感は高まり、インフルエンサーマーケティングの価値は上昇していきます。

本セミナーでは、インフルエンサーの言葉が記憶に残る心理を紐解き、新たな価値軸である「信頼購買」戦略を解説。さらに、110万件超の実績データとAIを活用し、勘に頼らず最適なエンゲージメントを生む最新の選定手法も紹介します。明日からのSNS戦略をアップデートするヒントが学べるセッションです！

2026年5月、MarkeZineは20周年を迎えます。テクノロジーが進化しても「顧客を理解し、価値を届ける」という本質は変わりません。AIという強力なパートナーを得た今、AX（AI Transformation）を推進するトップランナーたちはどのような未来を見据えているのか。本イベントでその最前線を共有します。

セッションの参加登録は20日（水）13時まで！視聴ができるのは事前登録いただいた方のみとなりますので、まだの方はお早めにご登録ください。

MarkeZine Day 2026 Online 開催概要

・日時：2026年5月21日（木）10:00～18:30（本セッションは16:00～16:30）

・場所：オンライン

・参加費：無料（事前予約制）

・注意事項 ：イベントを視聴できるのは、事前にご登録いただいた方のみとなります。5月20日（水）17:00頃に視聴方法をメールにてお送りする予定です。