×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Online

MarkeZine Day 2026 Online

MarkeZine Day 2026 Online

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
CXマーケターの革新事例を探る（AD）

メーカーが人生の伴走者になるには？サントリーウエルネスが実践する、アプリ継続を生む温もりあるCX

　顧客接点としてアプリをリリースしたものの、細やかな施策実行やPDCAができず、結果として理想とする顧客体験が提供できない。そのような課題を抱く担当者も少なくないだろう。健康行動促進アプリ「Comado（コマド）」を提供するサントリーウエルネスは、プレイドのCXプラットフォーム「KARTE」を活用することで、その課題を解決し、顧客の心に届く体験を提供し続けているという。いかにして限られたリソースの中で成果を出し、デジタルの接点でブランドらしさを宿しているのか。同社の伊能氏と山谷氏に伺った。

心身の豊かさを目指す、健康行動促進アプリ「Comado」

MarkeZine編集部（以下、MZ）：はじめに、サントリーウエルネスが掲げるミッションと、健康行動促進アプリ「Comado」を通して実現したいことについてお聞かせください。

伊能：サントリーウエルネスは、身体の健康だけでなく心の豊かさも含む「ウエルネス」の実現をミッションとして掲げています。これまで当社はサプリメントやスキンケアなどといった“モノ（商品）”をお届けしてきました。近年は、お客様の「生きる」をさらに輝かせるために運動や睡眠といった日々の生活習慣そのものにも寄り添っていきたいと考え、サービスによる価値提供にも注力してきました。

サントリーウエルネス株式会社 サービス推進部　伊能 康祐氏
サントリーウエルネス株式会社 サービス推進部　伊能 康祐氏

　ウエルネスの土台づくりに不可欠な生活習慣への伴走として提供しているのが、会員向けの健康行動促進アプリ「Comado」です。健康習慣の定着を支援するだけでなく、豊かな生活に資する多様な体験の提供を担っています。

　具体的には、体のお悩みに合わせた健康行動を、ポイントを貯めながら習慣化できるようにしています。ウォーキングなど日常に取り入れやすい健康行動のサポート、プロのインストラクター監修による自宅で1分からできるフィットネスレッスン、健康豆知識などのお楽しみコンテンツ、さらにはイベント招待やプレゼント企画まで幅広く提供しています。

　 現在、「Comado」の累計ダウンロード数は100万近くに達しました。50～70代のお客様を中心に広くご利用いただいております。

山谷：健康維持のアプリは、真面目で「教える」というスタンスの情報提供になりがちです。それ自体は悪いことではありませんが、そのアプローチだけだと、お客様にとって義務のように感じられることもあります。「Comado」はお客様と一緒に歩む伴走者としての立ち位置を大切に、一方的に情報を届けるのではなく、お客様に合わせた温かみのあるコミュニケーションを常に目指しています。

「アイデアの実験場」として、KARTEを活用

MZ：「Comado」の利用を促進するために、CXプラットフォーム「KARTE」を導入していると伺いました。導入の背景はどのようなものですか？

伊能：お客様一人ひとりに合わせた体験を提供するため、KARTEを導入しました。多くの方は、年齢とともに趣味嗜好や必要なものが変わっていきますし、年齢を重ねれば重ねるほど、それまでの人生経験が作るバリエーションの幅は広がっていきます。「シニア層向けアプリだから表示する文字を大きくする」といった一律の対応で括ることはできません。一人ひとりの状況を察して寄り添うような体験が理想であると考えているため、実現に向けた段階的なアプローチのためにKARTEを活用しています。

　アプリ開発においてはアジャイル手法で小規模な開発を繰り返し、お客様に合う形を少しずつ構築しています。しかし、開発はどうしても時間がかかるものです。私たち企画担当者が考えた施策をKARTEを活用してクイックに検証し、システム開発に活かしていくことができれば、お客様の体験が全体としてより良いものになるだろうという結論に至ったのです。

山谷：先ほどもお伝えしたとおり、ウエルネスの実現には身体の健康だけでなく心の豊かさも重要です。しかし、どのようなアプローチがお客様に受け入れられるか、社内でも確信が持てずにいました。その点においても活用しているのがKARTEです。

サントリーウエルネス株式会社 サービス推進部　山谷 沙織氏
サントリーウエルネス株式会社 サービス推進部　山谷 沙織氏

　一例をあげると、イベントの申し込み時にお客様に意気込みコメントを記入していただき、そのコメントを他のお客様にも見えるような仕組みを作りました。すると、「他の人が頑張っているので自分も頑張ろうと思えた」といった声をいただけました。同じサービスを利用して努力している人がいることが、参加者ご自身のモチベーション向上につながったと考えられます。コメント機能の実装は開発が必要かと思っていたのですが、これもKARTEを使うことで想定よりもかなり早く機能オープンすることができました。

次のページ
継続率が施策前と比較して130％に向上！お客様に最適化された体験を提供

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
CXマーケターの革新事例を探る連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

和泉 ゆかり（イズミ ユカリ）

　IT企業にてWebマーケティング・人事業務に従事した後、独立。現在はビジネスパーソン向けの媒体で、ライティング・編集を手がける。得意領域は、テクノロジーや広告、働き方など。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：株式会社プレイド

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/04/23 11:30 https://markezine.jp/article/detail/50480

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    SNSを事業貢献につなげるには？エリエールに学ぶ、“売れる認知”とファンをつくるための戦略
  2. 2
    メールを送るほどリストが傷つく？配信停止率3割減を叶えたユーソナーのBtoBメールマーケ戦略 NEW
  3. 3
    生成AIは「仕事の前提」へ。利用率6割のマーケティング現場から見えた、効率化の先にある「次の一手」
  4. 4
    「青春の1ページ」に寄り添い応援する。住信SBIネット銀行がトライしたBeReal活用施策を取材
  5. 5
    ブランド誕生10周年　韓国コスメ「ロムアンド」の成功を支える“コタク戦略”に迫る NEW
  6. 6
    2026年、広告投資の指針は？ネスレ日本・リクルート・ライフネット生命が語るメディアプランニング
  7. 7
    【総広告費40億】きぬた歯科院長が「Xで他社の看板を添削」？つい伝えたくなった持論とは
  8. 8
    アサヒビールはなぜ「お客様中心」をやり切れるのか？N=1を戦略に変える「消費者インサイト部」の進化
  9. 9
    男性向け商材のUGC施策はなぜ難しい？ シック・ジャパンに学ぶ、“量”より“信頼”の戦略設計
  10. 10
    西友買収で関東進出！トライアルがリテールメディアで仕掛ける「売れる店作り」の全容【店舗売上42％増】
  1. 1
    西友買収で関東進出！トライアルがリテールメディアで仕掛ける「売れる店作り」の全容【店舗売上42％増】
  2. 2
    トリドールCMO南雲克明氏がファミマへ。MD価値向上と新たな「感動創造」で挑む、コンビニ文化の進化
  3. 3
    ClaudeはなぜChatGPTを超えた？ 「社会的姿勢」が勝敗を分ける、AI企業の新しい競争軸
  4. 4
    消滅寸前3人だったマーケ組織を売上創造の要に。マクロミルの泥臭くも戦略的なBtoBマーケティング改革
  5. 5
    ヤマト運輸が「デジタルな対面」で挑む親近感の醸成、コンテンツ内製で実現する双方向コミュニケーション
  6. 6
    2年連続2桁伸長「SHISEIDO」のCRM戦略。F2転換に導く、LINEのパーソナライズ配信の極意
  7. 7
    アサヒビールはなぜ「お客様中心」をやり切れるのか？N=1を戦略に変える「消費者インサイト部」の進化
  8. 8
    EC売上3倍！G-SHOCKに学ぶ「コンテキスト×ファンダム」で態度変容を生むYouTube活用術
  9. 9
    AI検索で「指名」されるための条件とは？ GEO対策（LLMO）に効く“営業リスト”の作り方
  10. 10
    NFTで伝統行事の「収益力」を向上！博報堂プロダクツが挑む、地方文化振興のDX戦略