×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Online

MarkeZine Day 2026 Online

MarkeZine Day 2026 Online

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZine Day 2026 Spring

消滅寸前3人だったマーケ組織を売上創造の要に。マクロミルの泥臭くも戦略的なBtoBマーケティング改革

　マーケティング関連予算はほぼゼロになり、部門の人員は3名まで減少。そんな逆境から、マクロミルはオウンドメディアを起点にBtoBマーケティングを再構築した。メルマガをメディアブランドとして育て、社内知見をコンテンツとして循環させることで、マーケティング経由の売上比率は4.5％から20％へ拡大したという。MarkeZine Day 2026 Springにはその立役者である事業企画本部マーケティングユニットシニアマネジャー 橘亮介氏が登壇し、取り組みの舞台裏を語った。

「アウトバウンド営業」で業績を伸ばしてきたマクロミル

　ネットリサーチを主力としながら、マーケティングリサーチやデータ活用コンサルティングなども手掛けているマクロミル。橘氏によれば、2000年の創業当時の競争優位は「ネットリサーチ」と「アウトバウンド営業」の組み合わせだった。従来は数ヵ月を要していた消費者調査だが、ネットリサーチでは短時間で結果を得られる。この利便性を武器に、営業が積極的に新規顧客を開拓していった。

　「従来の調査よりも圧倒的に早くて・安いネットリサーチというプロダクトを、アウトバウンド営業で売りにいく。この組み合わせが非常に強く、業績は大きく伸びていきました」（橘氏）

株式会社マクロミル　事業統括本部マーケティング部門長　橘 亮介氏
株式会社マクロミル　事業企画本部 マーケティングユニット シニアマネジャー　橘 亮介氏

　しかし、市場の成熟や組織の拡大と共に、マクロミルの営業スタイルは創業初期の強みであったアウトバウンド型からインバウンド型に移り変わってゆき、コロナ禍による顧客接点の激減を契機として、営業戦略の見直しが取り沙汰されるようになった。特にコロナ禍で営業が困難となったときの危機感は大きかったという。

　そこからBtoBマーケティングの強化に踏み出し、現在生み出しているパフォーマンスが以下だ。講演ではここに至るまでの地道な活動が明かされた。

  • ROAS（広告投資対売上）1000％：億単位の広告投下でもBtoBマーケティングで優良水準とされる400％の2倍強を維持
  • マーケティング獲得経由の売上比率：4.5％から20％へと拡大

改革は「消滅寸前のマーケ部門」から始まった

　大きな成果を上げているマクロミルのBtoBマーケティング改革だが、決して順風満帆なスタートではなかった。2020年前後、コロナ禍と同時期に同社では調査運用のキャパシティに大きな問題が発生。アンケート調査の依頼があっても、運用上の制約から受注できない状況が続いた。これにともない、積極的な販促は不要との経営判断が下った。

　「マーケティング関連の予算はほぼカットされ、組織も急速に縮小していきました。ベテランのマーケターも多く在籍していたのですが、次第に退職していき、最後は3人しか残りませんでした」（橘氏）

　しかし、橘氏は当時の問題の本質は別のところにあったと振り返る。それは、社内におけるマーケティング部門の存在感の低さだった。

　「根本的な問題はプレゼンスの低さでした。経営層も含めて、他部署が“マーケティングが何をしている部門なのか”を理解していなかったのです。当時、マーケティング部門は社内の意思決定の場にほとんど参加しておらず、活動内容が社内で共有されていませんでした。そこから約6年で、予算は約7倍、人員は約8倍に拡大し、経営戦略の中にもマーケティングが明確に位置づけられるようになりました」（橘氏）

　どのようにしてこの転換を実現したのか。橘氏が最初に取ったアプローチは、社内で圧倒的に強い存在だった営業組織との関係性を見直すことだった。

次のページ
営業中心の組織でマーケティングの役割をいかに定義したのか？

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
MarkeZine Day 2026 Spring連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

こまき あゆこ（コマキ アユコ）

ライター。AI開発を行う会社のbizdevとして働きながら、ライティング業・大学院で研究活動をしています。
連絡先： komakiayuko@gmail.com

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/04/08 09:00 https://markezine.jp/article/detail/50556

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    Xから予測する2026年春の美容トレンド　「防御美容」が本格化、日本ブランドへの信頼回帰も
  2. 2
    「これはいける！」という直感はなぜ敗れるのか？直感を戦略に変える「1つ目のS：See（観察）」の技術 NEW
  3. 3
    買えないなら自作する・言語を超えたアレンジ欲求、2026年前半のSNSトレンドに見る最新インサイト NEW
  4. 4
    AEO対策、自社が実施するタイミングはいつが効果的？4ステップで取り組む「段階的投資モデル」のススメ NEW
  5. 5
    ClaudeはなぜChatGPTを超えた？ 「社会的姿勢」が勝敗を分ける、AI企業の新しい競争軸
  6. 6
    「激レアバイト」はいかにして年間100万応募を生んだのか？コモディティ市場を制す戦略の作り方
  7. 7
    データをどう読み解けば「消費者の本音」に辿り着けるのか？事例から紐解くAI時代のデータ活用戦略
  8. 8
    花王のV字回復を支えた「組織変革」。戦略を絵に描いた餅にしない「共感と自走」のスクラムチーム体制とは
  9. 9
    「デマンドセンター」なきマーケ組織に意味はない。庭山氏に聞く、日本のBtoBが「片肺飛行」になる理由
  10. 10
    なぜ自社はAI経由でCVを獲得できないのか？AEO（AI検索最適化）を成功させる、最短ルートの描き方
  1. 1
    【今どきシニア女性のお金事情】消費の満足度が急落、「家計と心のずれ」を紐解く
  2. 2
    EC売上3倍！G-SHOCKに学ぶ「コンテキスト×ファンダム」で態度変容を生むYouTube活用術
  3. 3
    トリドールCMO南雲克明氏がファミマへ。MD価値向上と新たな「感動創造」で挑む、コンビニ文化の進化
  4. 4
    ClaudeはなぜChatGPTを超えた？ 「社会的姿勢」が勝敗を分ける、AI企業の新しい競争軸
  5. 5
    電通グループがリセット償却したM&A資産　次なる「AIエージェント基盤」の構築・投資に向けて
  6. 6
    AIは組織の「伴走者」。博報堂のAI思想がJTのIT部門にもたらした「共創」によるブランド構築の真価
  7. 7
    NFTで伝統行事の「収益力」を向上！博報堂プロダクツが挑む、地方文化振興のDX戦略
  8. 8
    市場ポテンシャル5兆円のLLMO領域でトップランナーを目指す　LANYに若手マーケターが集まるワケ
  9. 9
    AI検索で「指名」されるための条件とは？ GEO対策（LLMO）に効く“営業リスト”の作り方
  10. 10
    「Duolingo」がグッズ・ドラマ化！一過性のバズに閉じず“事業資産”に変える、IP活用のステップ