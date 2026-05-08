戦略はなぜ実行されない？「失敗70％」をひっくり返すPwCコンサルティングの実践的な設計ノウハウ

ある調査では、マーケティング戦略の約70％は実行されず、年間収益の5〜10％が失われているとも言われている。戦略と実行のあいだにある大きな壁はどうすれば解消できるのだろうか。MarkeZine Day 2026 Springでは、事業戦略や顧客戦略の領域で20年以上にわたり100以上のプロジェクトを支援してきた経験を持ち、PwCコンサルティングの執行役員を務める丸山貴久氏が、戦略が実行されない理由を「3つの断絶」として整理。その乗り越え方を具体的なフレームと実例を交えて解説した。

約70％の戦略が実行されずに失敗している

PwCコンサルティング合同会社 Front Office ＆ Experience事業部 執行役員 パートナー 丸山 貴久氏

PwCコンサルティングのなかで丸山氏が所属するのは、「Front Office & Experience」という組織。クライアントの「顧客」を軸にして、顧客理解、チャネル戦略、組織戦略といった領域でイノベーションを推進していく特化型チームで、PwCのグローバルネットワーク全体で約5,700名が所属している。

数々のクライアントとともに顧客戦略を立案してきた丸山氏だが、「戦略立案後に現場で実行する段階で壁にぶつかる企業が多い」と実体験を語る。

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それは丸山氏が提示したデータからも明白だ。一般的にも、立案された戦略が実行されずに失敗する割合は約70％にのぼる。また、戦略を立案したにもかかわらず実行していないということは、それだけでも損失を生むということ。実行失敗に伴う損失の割合は、年間収益に対して5～10％という調査結果もある。

「みなさんのなかにも、戦略を作ったとて、現場に“ふーん”というリアクションをされてしまい、導入してもらえなかった、失敗してしまったというケースに心当たりがある方がいるはずです。では、なぜこんなにも高い割合で失敗してしまうのか。今回は複数の調査や分析の結果をもとに、いくつかの切り口から紐解いていきます」（丸山氏）

データから紐解く、戦略が実行失敗に終わる3つの要因とは

丸山氏は戦略実行の失敗要因を「3つの断絶」として数値をもとに整理した。

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第一の断絶は、市場および顧客に対する解像度の低さ。ある調査では、経営危機に陥った企業のうち、52％が「市場・顧客の変化に適応できなかった」と答える結果が出た。また、マーケティング担当者の54％が「顧客インサイトの欠如」を最大の課題に挙げたという調査結果もある。「変化の激しいVUCA時代にもかかわらず、5～10年前に定めた顧客像を追い続けていないか？」と丸山氏は問う。失敗しない戦略を策定するためには、本質的な顧客理解から始めることが必須だ。

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第二の断絶は、経営層と現場のあいだに横たわる深い溝だ。トップダウンの企業では、従業員がリーダーや経営層のビジョンに賛同できているとは限らない。PwCの調査によると、それにもかかわらず、ケイパビリティ（組織能力）を構築・拡大するための従業員向けプログラムを導入している企業は、わずか16％にとどまる。丸山氏は「多くの企業から『人が足りない』『誰かいい人いない？』という声が聞かれます。ケイパビリティ、リソース、スキル、知識、経験の不足が、慢性的な課題になっているのではないでしょうか」と語る。

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そして第三の断絶が、ステークホルダーへの浸透不足。従業員の95％が「自社の戦略を認識または理解していない」というデータもある。戦略を理解していないゆえに、納得感のないまま“なんとなく”KPIを追いかけるような現場の施策は、当然ながら失敗に終わってしまう。また、共通理解がないからこそ、部署間の会話が成立せず、お互いがお互いの批判に終始してしまうケースも多い。丸山氏は今回の講演における重点として特に衝突を起こしやすい「営業領域」「マーケティング領域」に着目し、解決策を提言していった。