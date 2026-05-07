フードロス削減アプリ「Too Good To Go」、東京全域の「NewDays」へ導入拡大

北欧発フードロス削減アプリ「Too Good To Go（トゥー・グッド・トゥ・ゴー）」を運営するToo Good To Goの日本法人Too Good To Go Japanは、JR東日本クロスステーション リテールカンパニーとのパートナーシップを強化。5月11日より、サービス提供店舗を東京都内全域（改札内店舗や施設内店舗など一部を除く）の「NewDays」73店舗へ順次拡大することを発表した。

JR東日本クロスステーションが運営する「NewDays」では、2026年1月末より東京都内の8店舗にて「Too Good To Go」のテスト導入を開始し、その日の販売状況に応じて詰め合わされたパンが複数個入った「サプライズバッグ」を提供した。約2ヵ月間の導入期間で、「サプライズバッグ」は出品数566個に対し564個が購入され、販売率は99.6％を達成。これにより、約4,000個のパンをフードロスから救い出した。

さらに、購入者アンケートの結果、利用者の約54％が「初めてNewDaysを利用した」と回答。リピート意向も98％に達しており、これまで店舗との接点がなかった新しい客層へアプリを通じてアプローチし、新規顧客の獲得およびブランドのファン化に貢献していることがわかった。

これらの結果から、「Too Good To Go」の活用はフードロス削減に留まらず、収益性の向上や新規顧客との重要な接点となることが実証され、東京都内全域の「NewDays」へのサービス拡大が決定した。