あなたの1票が大賞を決める！「実務者が選ぶマーケティング本大賞2026」投票受付中

翔泳社は「実務者が選ぶマーケティング本大賞2026」の開催を発表しました。5月19日（火）まで、おすすめ本のWeb投票を受付中です。

「実務者が選ぶマーケティング本大賞」は、マーケティング実務者が同じ実務者に読んでほしいマーケティング本を選ぶアワードです。昨年の初開催で大きな反響をいただき、今回が2回目の開催となります。

本アワードでは、仕事の役に立った本、ずっと手元に置いておきたい本など、この1年を振り返っておすすめしたいマーケティング関連のビジネス書を選んでいただきます。出版社、刊行年は問いません。

選考は公式サイトから参加可能なWeb投票によって行い、特に得票数の多かった1冊を大賞として、またそれに次いで得票が多い数冊を準大賞として発表します。なお、公式サイト上では投票の参考情報として販売ランキング上位の本をご紹介しています。話題作の振り返りや名著の再発見にもご活用ください。

大賞および準大賞の発表は、2026年6月上旬に公式サイトなどで実施。あわせて6月上旬以降、全国の書店や電子書店での受賞書籍フェアが順次開始されます。 また、受賞書籍の著者が登壇・参加する講演と懇親会が、マーケティングカンファレンス「MarkeZine Day 2026 Autumn」内で実施予定です。

皆様の投票を心よりお待ちしております。

開催概要