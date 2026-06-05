×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
事業と人を成長させる「強み」起点のマーケティング思考

戦略を実行できる組織へ。強み軸で成長・成果を最大化させる「マーケティング・マネジメント」とは

　元リクルートVPの金井統氏が「強み」を起点に語る、現場で使える「マーケティングの“考え型”」。今回から、マーケターが戦略を実行するためにも不可欠だという「組織マネジメント」を取り上げていくことに。この第7回では、「実行する組織能力が高ければ高いほど、戦略を立てて成功させることができる可能性が上がる」と言う同氏が、巷でも見られるフィットネス事業の事例、リクルート時代に見てきた徹底した育成などを絡めながら、マネジメントがもたらすインパクトや見落としがちな視点を加えたマネジメントという言葉の定義を解説。そして経営を実現するためのOSとも表現される新概念「マーケティング・マネジメント」を提示する。

はじめに：組織マネジメントの重要性とは

　本連載の過去の回では、実例を交えてマーケティング戦略の考え方を解説してきました。私が代表を務めるNexGenは、次世代をリードする事業や人財を創ることを目指して立ち上げた会社です。人材育成やマネジメントについて、読者の皆様が悩んだときに振り返る考え型の1つとしてこの連載の内容を活用していただけるなら本望です。

　今回からお送りするのは、組織マネジメント編です。複数回にわたって「会社として、組織としてのパフォーマンスを最大化させるためにはどうしたら良いか」ということを皆様と一緒に考えていきたいと思います。

　なぜこの連載で、いわゆる戦略の話のみに集中せず、組織マネジメントの話をさせていただくかというと、答えはシンプルです。事業の継続的成長には、戦略を実現する組織能力が必須だからです。

　「戦略とは実行が9割」とも言われますが、実行できない戦略を立てても意味はありません。戦地において、作戦は完璧でも実行部隊がその作戦を実行できなければ意味がないですよね。その観点では、「実行する組織能力が高ければ高いほど、戦略を立てて成功させることができる可能性が上がる」と言えるのです。

コロナ禍明けの店舗急拡大を可能にした企業の強みとは？

　私が7～8年間伴走させていただいているフィットネス会社の軌跡は、まさにその「戦略を実現する組織能力」とは何か、なぜ重要かがよくわかる例でした。

　当時、その会社ではホットヨガ事業を展開していました。ホットヨガはブームとなり、大小様々な会社が存在していますが、その業界では3番手の位置につけていました。しかし、ホットヨガも市場としては成熟し、流行の入れ替わりの激しいフィットネス業界では次なるトレンドとしてピラティスのニーズが上がってきていました。

　そのピラティスを含めて次なる成長事業を模索する中で、コロナ禍が始まりました。長い間、事業成長よりも事業を守る期間が長く続きました。そんな長いコロナ禍も終わりが見えてきた最中、次なる成長事業としてピラティスの店舗展開に投資を集中する戦略を立てました。その展開スピードは、年間数十店舗のレベルです。店舗モデルでは、集客しやすい立地に店舗を敷き詰めるスピードがマーケットシェア獲得の鍵となります。マーケット成長に合わせて人が集まる場を押さえることが、店舗マーケティングでは成功の80％を握るといっても過言ではありません。

　この戦略の鍵となるのが、店舗開拓後の店舗運営能力でした。この店舗展開スピードに組織の運営能力を追いつかせる勝負なのですが、同社の場合はホットヨガでの実績から不動産業者とのつながりがあり、店舗開拓にはその資産も使えます。そうすると、後は店舗運営能力の育成が戦略を実現するためのハードルでした。

　結論から言うと、ピラティスのマーケット成長に合わせて店舗を大量展開した結果、大きく売上、利益成長をしてこの会社は上場を果たしました。今では200店舗以上を擁する会社となっています。

　では、なぜこの年間数十店舗を一気に出店する戦略が実現できたのでしょうか。それは、この会社の本質的な強みが「人財育成マネジメントの力」だったからなのです。この会社は店舗スタッフも含めてすべて社員雇用をしており、新卒を中心に早期育成するための仕組みを持っています。外部から見ると強烈な文化に映るのですが、その仕組みの本質は、お客様に感動するサービスを提供する姿勢と、相互フィードバックによりチームで成長するスタンスの教育でした。そして、この教育研修システムが店舗のスピード展開を実現する上で必要不可欠な強みとなっていたのです。

次のページ
リクルート流・新卒育成でも徹底。戦略にも勝る「仕事に向き合う姿勢」の文化

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
事業と人を成長させる「強み」起点のマーケティング思考連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

金井 統（カナイ オサム）

NexGen Inc.　CEO
新卒でNTTドコモに入社。端末のマーケティングを経験した後、iモードでビジネス展開をする会社へのコンサルティングに従事。その後、リクルートへ転職。マーケティング室のVP（ヴァイスプレジデント）として、横断の人材育成・知見流通とHR領域のマーケティング責任者を担当。HR領域におけるToC及びToB双方のプロダクト横断での事業・マーケティング戦略、ブランディングからdirectADやSEO等のネットマーケティング、...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/06/05 08:00 https://markezine.jp/article/detail/50841

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    電通グループのAI戦略が構想から実装フェーズへ。新フレームワーク「PSDCA」とプロダクト群を発表
  2. 2
    高広伯彦氏の連載がスタート｜私がBtoBマーケティングの「教科書」を書こうと思った理由 NEW
  3. 3
    カルビー「白黒化」から考える循環型へのシフトと次世代パッケージ戦略【江端氏解説・後編】 NEW
  4. 4
    今週、あなたの顧客に会いましたか？田岡凌さんに聞くAI時代に必要な「顧客思考」の実践方法 NEW
  5. 5
    戦略を練る前にOSを疑え。AI時代に勝つための「マーケティングOS」再設計と宣伝部の新たな役割
  6. 6
    3日間で2.000個販売、実店舗の売上にも波及。magpicに学ぶ、TikTok Shop成功法則
  7. 7
    AIで生産性は上がったのに、なぜ儲からないのか？ROI 2倍を実現した組織作りから紐解く、AXのカギ
  8. 8
    グンゼのマーケティング組織立ち上げに学ぶ、社内変革のリアル　「アセドロン」ヒットの裏側【後編】
  9. 9
    「フォロワー数」の呪縛から脱却する、SNSを事業成長につなげるためのKPI・全体設計
  10. 10
    カルビー「白黒ポテチ」ショック。資源制約時代の“ブランド体験”をどう再設計するか【江端氏解説・前編】
  1. 1
    なぜ「アセドロン」は2年で300万枚売れたのか？ グンゼが構築した「未充足ニーズ」起点の新スキーム
  2. 2
    戦略系UGCマーケティングAGとしてやり切っていく――ウィングリットに聞いた「UGC戦略の設計思考」
  3. 3
    販売点数が昨対比大幅アップ！森永製菓「inゼリー」が実践した、データドリブンなOOH施策の全貌
  4. 4
    戦略はなぜ実行されない？「失敗70％」をひっくり返すPwCコンサルティングの実践的な設計ノウハウ
  5. 5
    22体のAIエージェントが同僚。ディレクター1人で運営するアパレルブランド「NAVYNAVY」を取材
  6. 6
    おもちゃからスポーツへ。世界累計4,000万個出荷「BEYBLADE X」リブランディングの要諦
  7. 7
    “ギルティ消費”のニーズをいかに見出したか？　サントリー「ＮＯＰＥ」誕生秘話
  8. 8
    メーカーが人生の伴走者になるには？サントリーウエルネスが実践する、アプリ継続を生む温もりあるCX
  9. 9
    AI時代こそ「人の温度」が武器に。オンワード樫山『２３区』が新業態路面店で描く新たな顧客体験
  10. 10
    電通グループのAI戦略が構想から実装フェーズへ。新フレームワーク「PSDCA」とプロダクト群を発表