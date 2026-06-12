×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZine20周年特別企画

2006-2026：電通「日本の広告費」から読み解く過去20年の変化、広告の拡張と本質

　スマホすら存在せず、インターネットがまだ「補完的なメディア」だった20年前――広告業界の景色は、今とは全く異なるものでした。MarkeZine創刊20周年を記念した本特集では、1947年からの歴史がある広告統計「日本の広告費」の変遷を辿りながら、業界の20年を振り返ります。取材にご協力いただいたのは、長年この統計に携わってきた電通の森永陸一郎氏です。

スマホすらなかった20年前、当時の広告市場を振り返る

MarkeZine：はじめに、20年前の広告市場を振り返ってみたいと思います。2006年、インターネット広告の存在感が徐々に大きくなってきた頃の、業界の空気感はどのような感じでしたか？

森永：実はちょうどその頃、2007年に「日本の広告費」は大きな改定を行いました。その改定では、インターネット広告の制作費を新たに統計に加え、雑誌広告の推定範囲も拡張しています。2006年というと、ちょうど広告費構成比で雑誌とインターネットが同程度になった年です。インターネット広告市場があれよあれよという間に大きくなってきたので、制作費も含めて捉えようということになったわけです。

　グラフに見られる2007年の段差は、この統計手法のアップデートによるものです（2ページ目【図1】参照）。まさに1つの転換点が約20年前にあったと言えると思います。

株式会社電通　マーケティング統括センター メディアイノベーション研究部 主任研究員　森永陸一郎氏
株式会社電通　マーケティング統括センター メディアイノベーション研究部 主任研究員　森永陸一郎氏

　とはいえ、業界の空気感で言うと、インターネットはまだ補完的なメディアという立ち位置でした。新聞も雑誌も、紙媒体の持つステータス感はまだ力強かったですし、「キャンペーンをやるなら、まずテレビ」という具合に、マスメディア一強の空気感も色濃く残っていました。また、そもそもデジタルの予算を確保している企業は少なく、テレビを前提としたキャンペーン予算の余白にデジタルが追加されるくらいの規模感でした。　

　ただ、その頃から少しずつ起き始めていた重要な変化として、クライアントが「広告効果の可視化」を求めるようになったということがあります。キャンペーンの結果、どのくらい売れたのか、人が集まったのか、認知はどのくらい取れたのかといった具合です。以降、インターネット広告の存在感が一気に高まっていった背景には、こうした変化もあったのだと思います。

次のページ
この20年、インターネット広告だけは1度も前年割れせず

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/06/12 08:00 https://markezine.jp/article/detail/50749

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    指名検索CV数215％に増加、「知っているのに選ばれない」を超えるミドルファネルの本質
  2. 2
    客単価・来店数ともに向上！日本KFCがBrazeと挑む顧客起点のCRM戦略 NEW
  3. 3
    「Too Good To Go」が創る新たな購買体験　フードロス削減と新規獲得を両立するブランド設計
  4. 4
    Meta広告のトップランナー集結！Planner of the Year受賞者に活用ノウハウを聞く
  5. 5
    いつだって分析は「問い」から始まる――AI時代のデータ活用で変わること・変わらないこと NEW
  6. 6
    ミツカン「味ぽん」がテレビCMの刷新・放映2週間で追加投資を決断できた「注視データの組織活用」とは NEW
  7. 7
    「目立つ」から「最適化」へ。ダークモード広告の登場から読み解く広告クリエイティブの未来
  8. 8
    ロッテ「パイの実」が仕掛ける“沼化計画”　ロングセラーブランドを「推し活」の対象に変える体験設計
  9. 9
    戦略を実行できる組織へ。強み軸で成長・成果を最大化させる「マーケティング・マネジメント」とは
  10. 10
    3日間で2,000個販売、実店舗の売上にも波及。magpicに学ぶ、TikTok Shop成功法則
  1. 1
    なぜ「アセドロン」は2年で300万枚売れたのか？ グンゼが構築した「未充足ニーズ」起点の新スキーム
  2. 2
    戦略系UGCマーケティングAGとしてやり切っていく――ウィングリットに聞いた「UGC戦略の設計思考」
  3. 3
    販売点数が昨対比大幅アップ！森永製菓「inゼリー」が実践した、データドリブンなOOH施策の全貌
  4. 4
    電通グループのAI戦略が構想から実装フェーズへ。新フレームワーク「PSDCA」とプロダクト群を発表
  5. 5
    22体のAIエージェントが同僚。ディレクター1人で運営するアパレルブランド「NAVYNAVY」を取材
  6. 6
    おもちゃからスポーツへ。世界累計4,000万個出荷「BEYBLADE X」リブランディングの要諦
  7. 7
    “ギルティ消費”のニーズをいかに見出したか？　サントリー「ＮＯＰＥ」誕生秘話
  8. 8
    AI時代こそ「人の温度」が武器に。オンワード樫山『２３区』が新業態路面店で描く新たな顧客体験
  9. 9
    カルビー「白黒ポテチ」ショック。資源制約時代の“ブランド体験”をどう再設計するか【江端氏解説・前編】
  10. 10
    内製化とは“マーケティングOS”の構築である。ヤマハ発動機が実現する、事業横断の持続的な広告運用体制